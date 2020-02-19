2020-02-19T07:56:29+03:00
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Смертельно раненого краснокнижного орлана пытаются спасти в Приморье

Если не извлечь свинец, то хищная птица может погибнуть [фото]
Кристина ГРИН
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Хищной птице в ближайшее время сделают операцию. Фото: МРОО «ЦЕНТР «ТИГР».Хищной птице в ближайшее время сделают операцию. Фото: МРОО «ЦЕНТР «ТИГР».
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История белоплечего орлана началась в начале февраля, когда охотоведы соседнего Хабаровского края нашли раненную хищную птицу. Краснокнижный орел с травмированным крылом пролетел 800 километров, чтобы обратиться за помощью к людям. В итоге отважный желтоклюв ее нашел, и стал пациентом Центра «Тигр» в Приморье.

Травма серьезная, если не извлечь свинец, то все может закончиться летальным исходом. Фото: МРОО «ЦЕНТР «ТИГР».

Травма серьезная, если не извлечь свинец, то все может закончиться летальным исходом. Фото: МРОО «ЦЕНТР «ТИГР».

Визуально было сложно сказать, что же на самом деле случилось с орланом. Было ясно лишь то, что у хищника повреждено крыло. Однако позже при ветеринарном осмотре стало понятно, что травма довольно серьезная и даже смертельная.

Сейчас орлан под чутким наблюдением специалистов. Фото: МРОО «ЦЕНТР «ТИГР».

Сейчас орлан под чутким наблюдением специалистов. Фото: МРОО «ЦЕНТР «ТИГР».

- Орлану примерно 2 года, весит не больше 5 килограммов. У него открытые раны, переломы и дробь. Известно, что получил травмы он примерно месяц назад. В ближайшее время будет назначена операция, чтобы извлечь остатки свинца, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Виктор Кузьменко, директор Центра реабилитации «Тигр». – Травмы, действительно серьезные, потому что, без хирургического вмешательства последствия могут быть весьма плачевными - вплоть до летального исхода.

Если операция пройдет успешно, птицу ждет полет обратно на волю. Фото: МРОО «ЦЕНТР «ТИГР».

Если операция пройдет успешно, птицу ждет полет обратно на волю. Фото: МРОО «ЦЕНТР «ТИГР».

Сейчас краснокнижная хищная птица находится под наблюдением специалистов Центра. Мы надеемся на то, что операция пройдет успешно. Кстати, это единственный белоплечий орлан, который находится в организации. Второго пациента выпустили на волю в начале февраля. Ветеринары рассчитывают на то, что и этого желтоклюва вскоре ждет полет на волю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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