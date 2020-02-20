Появились первые фото и видео с места жесткой посадки пассажирского самолета Ан-2 в Магадане

Частный пассажирский самолет Ан-2, принадлежащий одной из крупнейших золотодобывающих компаний, на взлетной полосе аэропорта Магадана совершил жесткую посадку. На борту воздушного судна находились 14 человек: 2 члена экипажа и 12 пассажиров – вахтовиков. Все они летели в Сеймчан на заработки, но «кукурузник» не смог набрать нужную высоту и рухнул на землю, частично разрушив фюзеляж и плоскости крыльев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761912" frameborder="0"></iframe> Жесткая посадка самолета Ан-2 в аэропорту Магадана..Видео: ДВРПСО.! другой источник

К счастью, пассажиры и члены экипажа оперативно покинули салон самолета, погибших в результате ЧП нет, но есть пострадавшие.

Пострадавших доставили в областную больницу.Фото: ДВРПСО МЧС России

- Скорая помощь сработала профессионально и быстро. Погибших нет, детей нет, из 14 эвакуированных человек есть пострадавший, который в настоящий момент находится в палате противошоковой терапии. Остальных пассажиров, получивших травмы, обследуют специалисты областной больницы. Бригада дежурных врачей усилена, после осмотра профильных специалистов будет принято решение о дальнейшем лечении пострадавших, - прокомментировал Сергей Чеканов, министр здравоохранения Магаданской области.

Самолет рухнул спустя несколько минут после взлета.Фото: ДВРПСО МЧС России

В пресс-службе областного правительства сообщили о том, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Ан-2 упал при взлете в Магадане.

Вместе с тем, следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна». Оперативники склоняются к двум версиями причин случившегося.

Один из пострадавших находится в палате шоковой терапии.Фото: ДВРПСО МЧС России

- По уголовному делу создана следственно-оперативная группа из следователей и криминалистов следственного управления, которой проводятся неотложные следственные действия, - рассказывает Нонна Власова, старший инспектор Дальневосточного СУ СК на транспорте. - Следствием рассматривается в настоящий момент две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.

Всего на борту самолета находились 2 члена экипажа и 12 пассажиров.Фото: ДВРПСО МЧС России

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