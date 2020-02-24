2020-02-24T08:57:35+03:00
Общество

Слабые морозы, не исключен снег - синоптики рассказали о погоде в Приморье на этой неделе

Поделиться:
Серьезного снега в регионе не ожидается.Серьезного снега в регионе не ожидается.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Новая неделя в Приморье будет слабо морозной, однако возможны осадки. Такой прогноз дали синоптики на ближайшие несколько дней. При этом температурный фон будет соответствовать сезону, сообщает Примпогода.

Так, в начале рабочей недели на юг Дальневосточного региона распространится гребень континентального антициклона. Вместе с тем вернутся небольшие морозы. Днем все также будут преобладать слабоотрицательные температуры, однако на юге региона можно будет наблюдать оттепели.

В середине недели над Приморским краем начнет смещаться малоактивный фронт, который может вызвать местами небольшой снег. Температура немного понизится, но серьезных морозов не ожидается. Синоптики обещаются, что среднесуточные температуры воздуха будут соответствовать сезону.

Во Владивостоке обойдется без осадков, будет дуть свежий северный ветер. Ночная температура -4...-7 градусов, днем -0...-3 градусов.

Стоит отметить, что из-за аномальна теплого февраля в регионе уже начала распускаться раньше времени верба. Первые цветочки были зафиксированы учеными на «Земле леопарда». Специалисты отмечают, что в скором времени не исключено появление первой зелени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эвакуация россиян с Diamond Princess в Казань: Что известно о состоянии тех, кого отправили на карантин
Медики внимательно следят за состоянием восьми граждан, которые были заперты на охваченном инфекцией круизном лайнере. Температуры и проявлений вируса ни у кого нет
Новости 24
Кража среди белого дня: в Приморье вор вынес из дома даже продукты
«Ну хоть пришвартовали»: в Приморье заметили автомобиль припаркованный в море
Приморец пойдет под суд за убийство знакомого
Редкое природное явление зафиксировали ученые в Приморье
Лихач из Артема стал виновником лобового столкновения
Тепло и без осадков: погода на 24 февраля
Поиски двух подруг, исчезнувших по дороге из школы в Приморье, прекращены
Губернатора Приморья наградили грамотой «За волю к победе»
Нельзя допустить, чтобы политическая ангажированность и предвзятость вредили глобальным общественным интересам
Человек VS машина: приморский богатырь взял на буксир восьмитонный «Урал»
Синоптики рассказали, когда по Владивостоку ударит следующий снежный циклон
В Приморье вор-неудачник едва не продал краденые украшения владелице пропавших драгоценностей
Погода приготовила подарок на 23 февраля настоящим мужчинам из Владивостока
Придавил, как букашку: военный «Урал» спровоцировал ДТП во Владивостоке
Опасные морские деликатесы продавал предприниматель в Приморье
Больше 30 междугородних рейсов отменили в Приморье
В Приморье завотделением краевой больницы пойдет под суд