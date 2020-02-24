Слабые морозы, не исключен снег - синоптики рассказали о погоде в Приморье на этой неделе

Новая неделя в Приморье будет слабо морозной, однако возможны осадки. Такой прогноз дали синоптики на ближайшие несколько дней. При этом температурный фон будет соответствовать сезону, сообщает Примпогода.

Так, в начале рабочей недели на юг Дальневосточного региона распространится гребень континентального антициклона. Вместе с тем вернутся небольшие морозы. Днем все также будут преобладать слабоотрицательные температуры, однако на юге региона можно будет наблюдать оттепели.

В середине недели над Приморским краем начнет смещаться малоактивный фронт, который может вызвать местами небольшой снег. Температура немного понизится, но серьезных морозов не ожидается. Синоптики обещаются, что среднесуточные температуры воздуха будут соответствовать сезону.

Во Владивостоке обойдется без осадков, будет дуть свежий северный ветер. Ночная температура -4...-7 градусов, днем -0...-3 градусов.

Стоит отметить, что из-за аномальна теплого февраля в регионе уже начала распускаться раньше времени верба. Первые цветочки были зафиксированы учеными на «Земле леопарда». Специалисты отмечают, что в скором времени не исключено появление первой зелени.

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