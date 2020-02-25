В ДВФУ начали проверять на коронавирус японцев и корейцев

Прибывших из азиатских стран студентов ДВФУ начали проверять на коронавирус. В обязательном порядке гости из Японии и Южной Кореи проходят медицинский осмотр, сдают анализы. Всех «подозрительных» иностранцев, тех кто у кого есть симптомы ОРВИ, сразу же направляют в карантинный пункт.

За несколько последних дней в ДВФУ прибыло около 30 студентов из Азии, при этом до 16 марта пересечь границу должны еще больше сотни человек. Стоит отметить, что проверяют на коронавирусную инфекцию не только азиатов, но и русских, недавно прибывших из Южной Кореи и Азии.

- Все студенты, прибывающие в ДВФУ из указанных стран, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, сдают необходимые анализы и последующие 14 дней наблюдаются у медиков. Если в результате диагностирования у них будут выявлены подозрения на наличие коронавирусной инфекции, студенты будут направляться в карантинный пункт, открытый на территории кампуса ДВФУ, - рассказали представители пресс-службы ДВФУ.

Напомним, что на территории кампуса существуют два общежития, задуманных для принятия студентов из Азии. В первом (корпус 1.10) находится карантинный пункт на 260 человек, а во втором (корпус 1.8) специалисты подготовили изолятор с десятью палатами.