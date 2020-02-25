2020-02-25T09:12:27+03:00
Общество

В ДВФУ начали проверять на коронавирус японцев и корейцев

Студенты, прибывшие из Азии, 14 дней будут находиться под пристальным контролем медиков
Ангелина КРОВИНА
Поделиться:
В ДВФУ проверяют студентов на коронавирусВ ДВФУ проверяют студентов на коронавирусФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
Изменить размер текста:

Прибывших из азиатских стран студентов ДВФУ начали проверять на коронавирус. В обязательном порядке гости из Японии и Южной Кореи проходят медицинский осмотр, сдают анализы. Всех «подозрительных» иностранцев, тех кто у кого есть симптомы ОРВИ, сразу же направляют в карантинный пункт.

За несколько последних дней в ДВФУ прибыло около 30 студентов из Азии, при этом до 16 марта пересечь границу должны еще больше сотни человек. Стоит отметить, что проверяют на коронавирусную инфекцию не только азиатов, но и русских, недавно прибывших из Южной Кореи и Азии.

- Все студенты, прибывающие в ДВФУ из указанных стран, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, сдают необходимые анализы и последующие 14 дней наблюдаются у медиков. Если в результате диагностирования у них будут выявлены подозрения на наличие коронавирусной инфекции, студенты будут направляться в карантинный пункт, открытый на территории кампуса ДВФУ, - рассказали представители пресс-службы ДВФУ.

Напомним, что на территории кампуса существуют два общежития, задуманных для принятия студентов из Азии. В первом (корпус 1.10) находится карантинный пункт на 260 человек, а во втором (корпус 1.8) специалисты подготовили изолятор с десятью палатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Я спаслась от «чумы 2020 года» в Пекине - но попала под домашний арест в Москве
Наш журналист благополучно вернулась из охваченного коронавирусом Китая. Не подозревая, что дома ее серия репортажей из эпидемзоны получит внезапное продолжение
Новости 24
Модель из Владивостока показала всей России красоты Русского моста
Просто хотел нормально передвигаться, за любовь к авто приморцу грозит до 5 лет
Пятеро приморцев обогатились на миллион, промышляя на чужих дачах
Горящие электрощитки в жилом доме в Приморье чуть не привели к трагедии
Приморский «Адмирал» сменил гендиректора
Такси «Нептун»: во Владивостоке автомобиль провалился под лед
"Как же это достало": владивостокцы о 6-балльных пробках в городе
Новый мэр Артема рассказал, почему в городе потух Вечный огонь
Температура в Приморье поднимется до +5 градусов
Кража среди белого дня: в Приморье вор вынес из дома даже продукты
«Ну хоть пришвартовали»: в Приморье заметили автомобиль припаркованный в море
Приморец пойдет под суд за убийство знакомого
Редкое природное явление зафиксировали ученые в Приморье
Лихач из Артема стал виновником лобового столкновения
Тепло и без осадков: погода на 24 февраля
Поиски двух подруг, исчезнувших по дороге из школы в Приморье, прекращены
Губернатора Приморья наградили грамотой «За волю к победе»
Нельзя допустить, чтобы политическая ангажированность и предвзятость вредили глобальным общественным интересам
Человек VS машина: приморский богатырь взял на буксир восьмитонный «Урал»
Синоптики рассказали, когда по Владивостоку ударит следующий снежный циклон
В Приморье вор-неудачник едва не продал краденые украшения владелице пропавших драгоценностей
Погода приготовила подарок на 23 февраля настоящим мужчинам из Владивостока
Придавил, как букашку: военный «Урал» спровоцировал ДТП во Владивостоке
Опасные морские деликатесы продавал предприниматель в Приморье
Больше 30 междугородних рейсов отменили в Приморье
В Приморье завотделением краевой больницы пойдет под суд