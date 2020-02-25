Пассажир лайнера Diamond Princess, попавший в карантин во Владивостоке, дал интервью из окна палаты

Шесть приморцев и один представитель Омской области попали на повторный карантин в инфекционное отделение больницы Владивостока после круиза на лайнере Diamond Princess, где как минимум четверо пассажиров погибли от коронавирусной инфекции. Впереди у них две недели заточения в палатах и никаких свиданий с родными. Один из пассажиров судна из окна своего бокса рассказал корреспондентам «Комсомольской правды» об условиях содержания и специальном режиме, организованном на борту роскошного судна.

6 приморцев и 1 омича определили в инфекционное отделениеФото: Милана СОКОЛ

Круиз затянулся

Каникулы неожиданно продлились из-за вспышки коронавируса на «Бриллиантовой принцессе» в порту Йокогамы. Первых заболевших выявили 3 февраля, и лишь 23 февраля семерых россиян доставили в инфекционное отделение на территории ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» во Владивостоке.

Больница, корпуса которой и так закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ, сейчас напоминает неприступную крепость. Первым, с кем удалось пообщаться журналистам «КП», оказался врач-эпидемиолог, «вооруженный» бактерицидным облучателем. Он нес прибор в корпус, где расположились недавно поступившие пациенты.

Врач-эпидемиолог решил не афишировать присутствие пассажиров лайнера в больницеФото: Милана СОКОЛ

– Карантин у нас из-за простудных заболеваний. Вот, усиливаем меры профилактики. Нет здесь никаких пассажиров лайнера, что им здесь делать среди больных, – заверил медик, улыбаясь.

Охранник инфекционного отделения и вовсе, завидев представителей СМИ, поспешил закрыться на все замки, хотя до этого спокойно принимал передачи от родственников других пациентов. Но главврач Больницы рыбаков, как называют в народе ККБ № 2, оказался более гостеприимным.

– Да, действительно поступили 7 человек. Но больница работает в штатном режиме. Они изолированы. Это просто мера профилактики. У поступивших с лайнера пациентов уже повторно взяли анализы, в том числе на коронавирус, – констатировала главный врач Светлана Бениова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

Приплыли

Как удалось выяснить редакции, для пассажиров лайнера выделили несколько палат в инфекционном отделении. С момента их прибытия меры профилактики любого вида инфекций в медицинском учреждении ужесточили.

– Они сидят в отдельных палатах. В коридор им выходить нельзя. Других пациентов тоже не выпускают, разве, что сбегать вниз за передачей. Врачи проверяли нас сегодня каждые полчаса. Хорошо, что меня выписали, – поделилась жительница Владивостока, которая два дня провела в инфекционке вместе с гостями из Японии.

Проход в здание строго через охрануФото: Милана СОКОЛ

Дома и стены помогают

После долгих расспросов уже выписавшихся пациентов больницы и их родственников, удалось узнать, что путешественников разместили на третьем этаже инфекционного корпуса, в палатах №3 и №4. Элементарная математика помогла вычислить окна боксов, где, как оказалось нас уже ждал разговорчивый пассажир лайнера.

– Нас в палате двое. Я из Владивостока, сосед – из Омска. Почему его определили в Приморье – не знаю, у него билет был взят до Москвы, можно сказать сняли с рейса, – рассказал Александр (имя изменено). На лайнере за 14 дней нас обследовали всего два раза, а тут три раза в день сдаем анализы, непонятно зачем. Странно вообще, что поместили на карантин, ведь мы абсолютно здоровы, у нас даже справка есть, из министерства здравоохранения Японии.

Общительный пенсионер рассказал свою историю затянувшегося путешествияФото: Милана СОКОЛ

Александр с теплотой вспоминает о своем первом и пока что единственном круизе. Несмотря на тот факт, что путешествие получило неожиданный поворот, житель Владивостока остался им полностью доволен.

– Я не работаю, уже давно на пенсии. На поездку накопил. А что, круиз стоит очень дешево – 80 тысяч на одного человека на две недели. Те же японцы, так вообще годами живут на борту этих лайнеров. Я до этого ни разу не был в круизе и вот решил устроить себе отдых. Ни о чем не жалею. На лайнере, скажу я вам, все было отлично. Даже, когда стало известно о случаях заражения, страха не было. Все жили по одному, условия исключительно хорошие, как в пятизвездочном отеле. Рад, что продлил отдых, нас там кормили, поили, одевали и обували. Тут, конечно, условия в сравнении с лайнером просто отвратительные. Ремонта здесь не было, наверное, лет десять: стены облупленные, линолеум дырявый. Полотенца нет, мыла нет, тапочек нет, ничего не дают. Только что кормят, и все,– поделился пациент.

Путешественников разместили в инфекционном корпусе «Краевой клинической больница № 2»Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Кстати, еду в палату Александру передают через карантинный шлюз, с персоналом больницы он почти не контактирует.

– Доктора все здесь в защитной одежде. Пищу приносят и ставят в специальное место, потом закрывают дверь, и можно ее брать. Дают тут молочную кашу, макароны, борщ, картофельное пюре с котлетами, молоко и кефир. В принципе кормят нормально. В коридор выходить нельзя, причем не только нам. У всех тут карантин из-за ОРВИ. Сами врачи если и заходят, то все в масках, халатах. Такое ощущение, что все нас боятся, хотя у нас все здоровые. Три анализа и все отрицательные. Чего нас бояться – не знаю, – с ноткой обиды констатировал пенсионер.

Клуб путешественников

Даже после того, как каникулы повышенной комфортности на лайнере закончились, россияне остаются на связи, переписываются в мессенджерах и делятся своими впечатлениями об отечественной медицине. Александр рассказал, в каких условиях проходят карантин остальные пассажиры «Бриллиантовой принцессы».

– Четверых москвичей посадили под домашний карантин, а нас почему-то сюда. Русских поместили в больницы Казани, еще в Казахстане где-то есть наши, но у них там все по-другому. Новые больницы, бытовые условия хорошие, не то, что тут. Похоже на то, что в Приморье нет чиновников, готовых взять на себя ответственность. Все ждут отмашки из Москвы, что с нами делать. Посидим вот здесь 14 дней и отправимся к своим родным и близким, хотя я бы лучше уже сейчас сидел дома, запасся бы едой и не выходил, но всяко условия комфортнее.

Повторная изоляция стала для недавних пассажиров лайнера неожиданной. У всех семерых имеются справки, подтверждающие отсутствие заболевания, выданные в Японии. В палатах есть все необходимое для жизни, включая душ с горячей водой. Однако с шикарными условиями лайнера местная больница естественно не сравнится. Еда по расписанию и тщательный осмотр докторов в спецкостюмах – то, с чем придется смириться невольным пациентам в ближайшие две недели.

Во всей больнице сейчас карантин из-за сезонной вспышки простудных заболеванийФото: Алексей САМУСЬКОВ

Некоторые пациенты оказались рады появлению СМИФото: Алексей САМУСЬКОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761626" frameborder="0"></iframe> На «Бриллиантовой принцессе» продолжают заражаться люди.На фешенебельном круизном лайнере уже более 450 зараженных китайским коронавирусом

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