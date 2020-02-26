2020-02-26T10:09:34+03:00
Общество

Штрафов станет больше: сразу 14 новых комплексов фиксации нарушений появились во Владивостоке

Камеры установили на популярных участках дорог приморской столицы
Милана СОКОЛ
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14 новых комплексов фиксации нарушений установили во Владивостоке14 новых комплексов фиксации нарушений установили во ВладивостокеФото: vlc.ru
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14 новых комплексов фиксации нарушений появились на дорогах Владивостока. Фото и видеокамеры установили на оживленных участках дорог, на перекрестках, на железнодорожных переездах и вблизи пешеходных переходов.

В ГИБДД по Приморскому краю заверили, что камеры нужны для безопасности на дорогах. Комплексы установили в особо аварийных местах. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, новые камеры уже во всю работают, так что нарушителям могут вскоре прийти «письма счастья».

Комплексы фиксации нарушений расположены на следующих участках:

1 Остров Русский, поворот на океанариум

2 Окатовая, 2а — Терешковой, 14

3 Фадеева, 13

4 Котельникова, 30

5 Алеутская, 46

6 Днепровская, 121

7 Русская, 44

8 Алеутская, 44

9 Гоголя, 41

10 Некрасовская, 50

11 ж/д переезд на Тещином языке

12 Адмирала Фокина, д. 15

13 ж/д переезд на Шепеткова

14 ж/д переезд на 40 лет ВЛКСМ – Вилкова

Стоит отметить, что центры автоматической фиксации нарушений – безусловно полезная вещь, но иногда бывают сбои даже в отлаженной системе. Так, технические помехи и, как следствие, нечитаемый номер авто, могут возникнуть из-за непогоды. Сильный дождь, снегопад или шквальный ветер иногда вносят корректировки в работу техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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