Штрафов станет больше: сразу 14 новых комплексов фиксации нарушений появились во Владивостоке
14 новых комплексов фиксации нарушений появились на дорогах Владивостока. Фото и видеокамеры установили на оживленных участках дорог, на перекрестках, на железнодорожных переездах и вблизи пешеходных переходов.
В ГИБДД по Приморскому краю заверили, что камеры нужны для безопасности на дорогах. Комплексы установили в особо аварийных местах. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, новые камеры уже во всю работают, так что нарушителям могут вскоре прийти «письма счастья».
Комплексы фиксации нарушений расположены на следующих участках:
1 Остров Русский, поворот на океанариум
2 Окатовая, 2а — Терешковой, 14
3 Фадеева, 13
4 Котельникова, 30
5 Алеутская, 46
6 Днепровская, 121
7 Русская, 44
8 Алеутская, 44
9 Гоголя, 41
10 Некрасовская, 50
11 ж/д переезд на Тещином языке
12 Адмирала Фокина, д. 15
13 ж/д переезд на Шепеткова
14 ж/д переезд на 40 лет ВЛКСМ – Вилкова
Стоит отметить, что центры автоматической фиксации нарушений – безусловно полезная вещь, но иногда бывают сбои даже в отлаженной системе. Так, технические помехи и, как следствие, нечитаемый номер авто, могут возникнуть из-за непогоды. Сильный дождь, снегопад или шквальный ветер иногда вносят корректировки в работу техники.
ИСТОЧНИК KP.RU