Две «уголовки», потраченные миллиарды и слезы приморских стивидоров

Представители транспортной прокуратуры 26 февраля рассказали журналистам, как выполняют указ президента о закрытии открытой перевалки угля в портах Приморья. Если вкратце, то за три года работы, улучшения есть: жалоб от жителей поступает меньше, воздух стал качественнее, а стивидоры продолжают тратить миллионы, а то и миллиарды рублей на специализированное оборудование для улучшения экологии.

В Находке на данный момент сосредоточено наибольшее количество угольных портов Приморья - целых 12 штук. При этом, еще три года назад ни в одном из них не использовали технику, снижающую загрязнение воздуха - уголь перевозился в открытом виде и абсолютно также перегружался. По итогу местные жители задыхались от образовывавшейся пыли. Как следствие - выходили на митинги, обращались к президенту. В 2017 году Владимир Путин поручил приморским стивидорам разобраться у себя на производстве и перейти на так называемую «закрытую перевалку угля». Значение этого термина в законодательстве до сих пор не трактуется, но принцип работы был ясен: ограничить пространство при перевозке и погрузке угля. Ну, либо другими способами уменьшить загрязнение воздуха.

Как журналистам рассказал Дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов, в самом начале пути стивидоры на встречу шли не особо: игнорировали требования, в ответ на проверки писали жалобы, судились. Спустя тысячи обращений жителей и десятки административных дел (больше 130 за три года) ситуация в крае изменилась.

- Стивидорные компании приобрели системы пылеподавления, орошения, водяные пушки, снегогенераторы, подметельные и поливальные машины, установили габаритные стенки и защитные экраны. Оснащают производственные объекты сооружениями, препятствующими загрязнению акватории моря, - говорит прокурор.

Стоимость всех обновок обошлась стивидорам почти в два миллиарда рублей. Но и это пока что лишь приблизило угольные порты к закрытой перевалке. Жители Находки все еще жалуются на черную пыль, но гораздо меньше.

Последние три года под пристальным вниманием прокуроров оказались стивидорыФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Очень большое количество обращений было в период с конца 2016 и по 2018 год. Поступило около 250 жалоб, и когда мы посчитали каждого обратившегося человека, вышло 13,5 тысяч без повторов. Сейчас заявления поступают штучные и под копирку. Но мы в любом случае их все рассматриваем, проверяем, - рассказывает начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте ДВТП Игорь Пахомов.

Тем временем угольная пыль, по словам руководителя, на подоконниках домов, детских садов и школ мешать жителям не перестала.

- Проблема действительно есть, и в Находке, и в Посьете. Но в законодательстве установлена концентрация веществ в воздухе в зоне жилой застройки. Определена планка, до которой содержание угольной пыли считается безвредным. Я не говорю, что пыль на подоконниках - это нормально. Конечно же, нет, это создаёт дискомфорт жителям, но и улучшения за последние годы отмечаются <…> Не могу привести идеально сравнимый период, так как у нас менялось количество проб (раньше только специалисты выезжали и измеряли пыль в воздухе, а теперь появились еще и автоматизированные системы, датчики каждые 10 минут берут пробу). Ну и три года назад эксперты не могли разграничивать пыль в воздухе – где угольная, а где нет.

Также из-за стивидоров в Находке возбуждали два уголовных дела по фактам загрязнения воды и воздуха. Последнее, как сказали прокуроры, «многотомное», пришлось приостановить. Из-за большого количества угольных портов, расположенных рядом, не было понятно: кто из стивидоров виновен. Пробы тогда тоже не помогли - компании перевозили уголь одного типа.

Второе дело, связанное с загрязнением морской среды, все еще расследуется.

- Основанием послужила информация, которая поступила после проверок с отбором проб. Были загрязнены среда обитания для морских биоресурсов и водные объекты вблизи. Проведена экспертиза, сейчас дело находится в стадии расследования, - рассказывает Игорь Пахомов.

За три года Находкинский транспортный прокурор внес более 60 представлений, в суд направили 45 исковых заявлений, а на юридических и должностных лиц заводили более 130 административных протоколов.

Прокуратура устроила пресс-конференцию во ВладивостокеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

К слову, жалобы на прокуратуру стивидоры тоже пишут до сих пор. На одном из предприятий, наименование которого озвучивать в надзорном ведомстве не стали, более 250 работников подписали документ о том, что им мешают работать.

- Они же на нас жалобы также пишут. Недавно вот все работники предприятия подписали документ, говорят: «Что вы затерроризировали нашу компанию проверками?» - делится Виталий Каплунов.

И все же, несмотря на все разногласия, прокурор говорит, что между ними и стивидорами «Понимание сейчас есть».

- Положительная динамика отмечается. Я про всех стивидоров говорю, одни более эффективно работают, другие менее <…> Но у меня уверенность есть: к 2021 году мы, конечно, наведем порядок. Это поручение президента, и мы должны его выполнить. Я за это получаю зарплату.

Напомним, помимо Находки в портах Приморья есть еще пять угольных компаний. Три во Владивостоке, по одной - в Посьете и Шкотовском районе. Без нарушений на них, по словам прокуроров, также не обходится.

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