Водитель снегоуборочной техники гонялся за косулей по перекрытой трассе под Владивостоком

Как уже сообщалось, более 120 единиц снегоуборочной техники вышли в ночь на 29 февраля на борьбу со снегопадом во Владивостоке. И пока остальные чистили дороги, один водитель устроил на КамАЗе гонки с косулей по трассе Седанка – Патрокл, снял их на видео да еще и допустил попадание ролика в соцсети.

На видео, снятом из кабины, видно, как вдоль дорожного ограждения несется косуля, убегая от машины. Сам водитель вопит от восторга и заявляет, что едет не меньше 60 километров в час и не может догнать животное.

К сожалению, видео приходится публиковать без звука из-за огромного количества матов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763685" frameborder="0"></iframe> Водитель снегоуборочной техники устроил гонки с косулей и задавил ее.

В какой-то момент ему удается поравняться с косулей, он продолжает пугать животное, сигналя в клаксон. Косуля дергается в сторону и попадает КамАЗу под отвал. Только после этого водитель снижает скорость и расстроенным голосом сообщает, что произошло столкновение.

Правда, через несколько секунд животное снова встает, в шоковом состоянии перепрыгивает ограждение и скрывается в ночи. Его судьба неизвестна, не окажутся ли травмы после столкновения смертельными, непонятно.

А вот с водителем теперь, видимо, будут разбираться. Помимо народного гнева, который обрушился на него в комментариях в соцсетях, его могут ждать неприятности на работе. В мэрии подтвердили, что проводится внутренняя проверка.

Отметим, что в ночь на 29 февраля трасса Седанка – Патрокл была перекрыта как потенциально опасная из-за снегопада. На ней могла находиться только муниципальная снегоуборочная техника.

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