2020-02-29T20:12:44+03:00
Происшествия

Трансляция порно-ролика на Масленице в Приморье обернулась уголовным делом

Хулиганам грозит от двух до шести лет реального заключения [видео]
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Медиапанно на фасаде администрации Михайловского района, на которое вывели порно-ролик. Исочник: предоставлено очевидцамиМедиапанно на фасаде администрации Михайловского района, на которое вывели порно-ролик. Исочник: предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

Полиция Приморья возбудила уголовное дело по статье «Незаконный оборот порнографических материалов» после того, как в Михайловке неизвестные показали на большом экране гей-порно во время народных гуляний на Масленицу. Злоумышленники удаленно подключились к монитору на фасаде администрации Михайловского района и, когда на площади жгли чучело, запустили нецензурный ролик. И хотя он длился не больше 30 секунд, им теперь грозит до шести лет лишения свободы.

Трансляция началась в субботу, 29 февраля, в районе 14.00, то есть уже под самый занавес праздника. Понятное дело, в этот момент на площади как раз находилось чуть ли не полсела, ведь это кульминация Масленицы. Всего в райцентре проживает чуть больше 9 тысяч человек. Проводить весну пришли семьи с детьми, а тут такое.

В Михайловке Приморского края на Масленицу включили порно-ролик на большом экране.

Как рассказала замглавы района Елена Саломай, сотрудники администрации тут же обесточили экран и сразу вызвали полицию. Силовики изъяли технику и начали расследование, объявив к вечеру о возбуждении дела по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ, то есть публичная демонстрация порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

- Во время празднования Масленицы на центральной площади села Михайловка неизвестный злоумышленник, незаконно получивший доступ к компьютеру, имеющему выход на медиапанно, организовал демонстрацию видеофайла порнографического содержания, - сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Кто и как это сделал, сейчас устанавливают полицейские. По такой статье им грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22ф56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Гроб на льду Амурского залива удивил жителей Владивостока
«Это была уже кульминация праздника»: замглавы Михайловского района о порно-ролике на Масленицу
Порно-ролик на здании администрации во время Масленицы неизвестные разместили через удаленный доступ
Мэрия Владивостока проводит проверку погони снегоуборщика за косулей
В Приморье фуры вылетают с трасс
Массовое ДТП перекрыло аэропортовскую трассу под Артемом
В снегопад легковушка во Владивостоке протаранила снегоуборочную технику
Трассу Седанка - Патрокл во Владивостоке перекрывают из-за снегопада
"Народ, не суйтесь в город": первые жертвы снегопада во Владивостоке
В Приморье неизвестный мужчина обстрелял авто прямо на трассе
Крупнейший в России терминал АО «Восточный Порт» отмечает 46-летие со дня основания
Началось: мощный снегопад засыпает Владивосток
Парень из Приморья зарезал своего шестилетнего брата