Трансляция порно-ролика на Масленице в Приморье обернулась уголовным делом

Полиция Приморья возбудила уголовное дело по статье «Незаконный оборот порнографических материалов» после того, как в Михайловке неизвестные показали на большом экране гей-порно во время народных гуляний на Масленицу. Злоумышленники удаленно подключились к монитору на фасаде администрации Михайловского района и, когда на площади жгли чучело, запустили нецензурный ролик. И хотя он длился не больше 30 секунд, им теперь грозит до шести лет лишения свободы.

Трансляция началась в субботу, 29 февраля, в районе 14.00, то есть уже под самый занавес праздника. Понятное дело, в этот момент на площади как раз находилось чуть ли не полсела, ведь это кульминация Масленицы. Всего в райцентре проживает чуть больше 9 тысяч человек. Проводить весну пришли семьи с детьми, а тут такое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763703" frameborder="0"></iframe> В Михайловке Приморского края на Масленицу включили порно-ролик на большом экране.

Как рассказала замглавы района Елена Саломай, сотрудники администрации тут же обесточили экран и сразу вызвали полицию. Силовики изъяли технику и начали расследование, объявив к вечеру о возбуждении дела по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ, то есть публичная демонстрация порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

- Во время празднования Масленицы на центральной площади села Михайловка неизвестный злоумышленник, незаконно получивший доступ к компьютеру, имеющему выход на медиапанно, организовал демонстрацию видеофайла порнографического содержания, - сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Кто и как это сделал, сейчас устанавливают полицейские. По такой статье им грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.

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