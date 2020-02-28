2020-02-28T09:21:02+03:00
Происшествия

МЧС экстренно предупреждает приморцев о снежном циклоне

Специалисты говорят, что могут возникнуть ДТП
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке ожидается небольшой снегВо Владивостоке ожидается небольшой снегФото: Милана СОКОЛ
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Приморские спасатели оповещают жителей о грядущем снежного циклоне. Его первый удар придется на сегодняшний вечер, 28 февраля. На юге и юго-востоке края количество осадков может достигнуть 12 миллиметров за 12 часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Из-за активного вихря на дорогах прибавится гололедицы. Пешеходы могут поскальзываться, а автомобили может заносить. Всех приморцев спасатели просят быть осторожными и помнить, что в чрезвычайном случае всегда можно позвонить по телефону 101 и 112.Также из-за неблагоприятной могут повредиться линии электропередач и связи.

- Мы рекомендуем жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники. Силы и средства Приморской территориальной подсистемы РСЧС готовы к действиям по предназначению, - делятся представители профильной службы. - Берегите себя и своих близких и не подвергайте свою жизнь опасности!

Более подробный прогноз можно прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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