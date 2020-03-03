Рейс Владивосток-Москва экстренно приземлился в Хабаровске из-за анонимного сообщения

В Хабаровском аэропорту днем, 3 марта, экстренно приземлился самолет, направляющейся из Владивостока в Москву. Борт вылетел из приморской столицы в 13:50. Как стало известно «Комсомолке», полет пришлось прервать из-за поступивших анонимных угроз.

Согласно Flightradars, самолет развернулся над Амурской областью и уже приземлился в Хабаровске.

– Самолет, выполняющий рейс SU1703 (Владивосток - Москва), совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий. После проверки борт вылетит в Москву, – прокомментировала представитель департамента общественных связей ПАО «Аэрофлот» на Дальнем Востоке Мария Мухина.

По данным собственного источника «КП» из авиационных кругов, на борту Airbus A330 находится 167 человек. Полет продолжится после тщательной проверки самолета.