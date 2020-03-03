2020-03-03T11:12:13+03:00
Происшествия

Экстренно севший в Хабаровске самолет уже осмотрели, бомбы не обнаружено

Борт вылетел в Москву. В авиакомпанию поступили угрозы по электронной почте
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Самолету пришлось приземлится в ХабаровскеСамолету пришлось приземлится в ХабаровскеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
Изменить размер текста:

Сотрудники органов внутренних дел уже осмотрели самолет, который экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска из-за угрозы взрыва. Кинологи с собаками проверили борт на наличие взрывоопасных веществ. Ничего не обнаружено. Рейс SU1703 уже вылетел в Москву.

– Официальные досмотровые мероприятия уже окончены. Предметов, угрожающих жизни и здоровью не обнаружено, – прокомментировала начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО полковник внутренней службы Ольга Мироненко.

В 18:00 Airbus A330 вылетел в Москву. На борту находится 167 человек. Задержка составила больше двух часов. Известно, что вынужденная посадка произошла из-за поступивших по электронной почте угроз о минировании воздушного судна.

ПО ТЕМЕ:

Рейс Владивосток-Москва экстренно приземлился в Хабаровске из-за анонимного сообщения

На борту находится около 170 человек (подробнее…)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в 90-е: в Уссурийске неизвестные атаковали сразу 11 такси одного бренда
«Мужики, вы чего? Закройте окно»: Иван Ургант пошутил про порно-масленицу в Приморье
4 тяжелых несчастных случая на производстве зарегистрировано в Приморье на прошлой неделе
Кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» объявил набор волонтеров
Экстренно севший в Хабаровске самолет уже осмотрели, бомбы не обнаружено
Штормовое предупреждение объявил в Приморье Примгидромет
Экс-куратор Приморского океанариума получил 12 лет колонии
В Приморье появятся «Волонтеры Конституции»
Коронавирус и политический вирус: мнение востоковеда Юрия Тавровского
На Главной улице во Владивостоке произошел серьезный пожар
Срок многократной визы в свободном порту Владивосток могут увеличить
Количество пьяных автоаварий на дорогах Приморья снизилось
Семь десятков работников “Дальзавода” остались без работы
Дамам из Приморья предлагают отметить 8 марта сдачей крови
Дальнобойщик из Приморья плохо спрятал от пограничников партию женьшеня на 4 миллиона рублей
Пьяная драка убила жителя Лучегорска и отобрала 10 лет жизни его знакомого
Снега не будет: о погоде во Владивостоке на 3 марта 2020 года
Поиски без вести пропавшей в Приморье красавицы прекращены