Экстренно севший в Хабаровске самолет уже осмотрели, бомбы не обнаружено

3 Март 2020 2020-03-03T11:12:13+03:00

Борт вылетел в Москву. В авиакомпанию поступили угрозы по электронной почте

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Сотрудники органов внутренних дел уже осмотрели самолет, который экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска из-за угрозы взрыва. Кинологи с собаками проверили борт на наличие взрывоопасных веществ. Ничего не обнаружено. Рейс SU1703 уже вылетел в Москву.

– Официальные досмотровые мероприятия уже окончены. Предметов, угрожающих жизни и здоровью не обнаружено, – прокомментировала начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО полковник внутренней службы Ольга Мироненко.

В 18:00 Airbus A330 вылетел в Москву. На борту находится 167 человек. Задержка составила больше двух часов. Известно, что вынужденная посадка произошла из-за поступивших по электронной почте угроз о минировании воздушного судна.

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На борту находится около 170 человек (подробнее…)

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ИСТОЧНИК KP.RU