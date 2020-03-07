Ситуация критичная: девушка из Владивостока рассказала об эпидемии коронавируса в Южной Корее

Маргарита Цой живет в Южной Корее вместе с мужем и маленьким сыном. Во Владивостоке у девушки остались родственники и друзья, естественно, все они волнуются за здоровье семьи, находящейся в стране, в которой стремительно распространяется коронавирус. Уроженка Приморья рассказала «КП» о ситуации в иностранном государстве и объяснила, почему некоторые соотечественники решили остаться.

В Корее Маргарита живет с апреля 2018 года, переехала в город Чхонджу из Владивостока. С будущим мужем девушка познакомилась еще в России. Ребята поженились, появился ребенок. У супруга официальный статус этнического корейца, поэтому ему предоставлены в стране все условия для комфортной жизни – официальная работа, соцпакет, страховка и другие привилегии. Можно сказать, жили себе и не тужили, пока не началась эпидемия. Темпы распространения Covid-19 очень высокие – около 500 новых случаев за сутки.

– В Корее сейчас на уровне всей страны объявлено чрезвычайное положение. Жителей просят по возможности оставаться дома и избегать мест с большим скоплением народа. Сообщение между несколькими городами прекращено. Например, закрыт Тэгу, в котором и произошла вспышка инфекции, – рассказала девушка.

По словам Маргариты, крупные больницы и медицинские центры закрыты для приема обычных пациентов. Медучреждения сейчас работают с теми, у кого подозрение на коронавирус. Чтобы остановить распространение инфекции, власти разрешили приходить в эти учреждения даже тем, кто находится в стране нелегально, без угрозы депортации. Кстати, девушка уверяет, что миграционная служба дистанционно продлила всем до 30 апреля разрешения на пребывание в стране. При этом сами миграционные центры работают в штатном режиме, таким образом они стараются сократить массовые скопления людей.

– Ситуация на самом деле критичная. Закрыты на карантин все школы и детсады, пока до 9 марта. Общественные места, детские площадки, станции метро каждый день обрабатывают антисептиками. Не работают многие стройки и часть компаний, которые занимаются экспортом или импортом через Китай, – отметила уроженка Приморья.

Количество зараженных в Корее растет с геометрической прогрессией. Однако несмотря на опасную ситуацию, семья Маргариты, как и многие другие, не спешит возвращаться в Россию.

– Мы, так же, как и наши родственники, не планируем уезжать из Кореи. Многие ссылаются на то, что медицина здесь лучше. И если вдруг настигнет вирус, то и лечиться стоит именно здесь. Также многие уверены, что если начать разъезжаться по стране, тем более в аэропорт, то есть вероятность быстрее заболеть, чем сидя дома. У нас у всех легальный статус, медицинская страховка, работа. Поэтому бежать нет смысла. Молимся, чтобы все это скорее закончилось, и мы могли дальше спокойно жить в нашей дружелюбной Корее. Соблюдаем карантин и стараемся не выходить лишний раз на улицу, – констатировала Маргарита.

Также жительница Чхонджу рассказала, что в их городе нашли работника такси, который заразился коронавирусом. Теперь власти стараются разыскать всех пассажиров, которых мужчина перевозил в течение двух недель. По последним данным, в стране подтвердилось 6767 случаев заражения смертельно опасной инфекцией.

Из Южной Кореи сейчас продолжается эвакуация россиян, которые решили покинуть охваченную эпидемией страну. С 1 марта Россия частично ограничила сообщение с Республикой Кореей. По сообщению Минтранса, перелеты разрешено официально выполнять «Аэрофлоту» и Korean Air. Правда крупнейшая южнокорейская компания из-за эпидемии сократила или отменила некоторые маршруты.

S7 и «Аврора» в свою очередь будет перевозить только тех, кто возвращается на родину в Корею, и транзитных пассажиров с билетами в другую страну. При этом время пересадки не должно превышать 24 часа.

В обратном направлении самолеты будут доставлять людей, решивших эвакуироваться – только граждан РФ, лиц, имеющих вид на жительство в России, и граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отмечено в сообщении на официальной странице компании. Стоит отметить, что время чартерных рейсов «Авроры» полностью совпадает с отмененными регулярными.

- 5436/5437 Владивосток – Сеул – Владивосток – ежедневно (утренний рейс). - 5434/5435 Владивосток – Сеул – Владивосток – ежедневно (ночной рейс). - 5462/5463 Владивосток – Пусан – Владивосток – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье. - 5464/5465 Владивосток – Пусан – Владивосток – суббота.

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