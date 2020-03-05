2020-03-05T11:35:35+03:00
Дом. Семья

Роды агрессивной анаконды засняли во Владивостоке

Змеенышей сразу изолировали от родителей – пока те их не съели
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Анаконда родила 10 змеенышей. Скрин из видео zoopark_vlАнаконда родила 10 змеенышей. Скрин из видео zoopark_vl
Изменить размер текста:

Парагвайская анаконда разродилась в частном зоопарке Владивостока «Садгород». За несколько часов самка произвела на свет десять змеенышей. Проверять на любовь к потомству новоиспеченную мать не стали - изымали малышей сразу, пока не съела. Уникальный процесс родов смогли заснять работники зоопарка. могут и во время процесса съесть и после.

Да, не все змеи в мире - яйцекладущие, примерно 30% причисляют к яйцеживородящим и живородящим. Так, парагвайская анаконда умеет рожать самостоятельно. На нижней части брюшка у нее есть отверстие, откуда и выходят малыши.

Парагвайская змея родила в зоопарке во Владивостоке. Видео: zoopark_vl.! другой источник

В природе змееныши, как правило, начинают самостоятельную жизнь буквально с первой секунды – только вылезли и сразу отправляются на поиски добычи (рождаются голодными). Ну, и в какой-то степени явно утекают от агрессивных родителей, взрослые анаконды едят своих детенышей.

Парагвайской анаконде (клички у нее нет) из «Садгорода» около пяти лет, большую часть из которых она провела в одиночестве. С самцом змею познакомили примерно год назад. Приехал, между прочим, к ней в Приморье из столицы.

Уровень маскировки: анаконда. Фото: zoopark_vl

Уровень маскировки: анаконда. Фото: zoopark_vl

- До этого анаконда у нас жила одна в террариуме, но год назад мы приобрели ей самца из Москвы. Поселили их вместе, и они в общем-то подружились. Террариум новый, просторный и теплый, - условия для родов хорошие. Вот самка и забеременела, - рассказывает директор зоопарка «Садгород» Сергей Асновин.

Размер у анаконды примерно полтора метра, самец чуть меньше нее. Новорожденные детеныши в сравнении с ними совсем крошки – сантиметров сорок, толщиной с большой палец.

- Пока все десять змеенышей у нас остаются. Будем искать по зоопаркам. Может быть, кто-нибудь захочет взять к себе анаконд.

Кстати, парагвайские анаконды неядовитые, но очень сильные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Ускользнули» с места ДТП: владелец частной собственности во Владивостоке ищет виновников
Бывшее общежитие во Владивостоке станет домом для бюджетников по программе «Арендное жилье»
Молодой житель Владивостока погиб на глазах у посетителей кафе
Бесплатную телефонную связь предоставит ветеранам войны и блокадникам «Ростелеком»
За снегопад приморцы разбили 330 автомобилей, 10 человек получили травмы
Овощи и фрукты из Узбекистана хлынут в Приморье, если переговоры закончатся удачно
Жизнь дороже машины: во Владивостоке «Субарист» вытащил застрявшую скорую
Автовокзал Владивостока отменил 10 междугородних автобусных рейсов 5 марта
Во Владивостоке Merсedes-Benz выпал прямо на дорогу из эвакуатора
Суперциклон может накрыть Приморье в ближайшее время - предполагает создатель портала “Маглипогода”
"Из-за такого, как ты, все опоздают на работу": владивостокцы устраивают разборки, стоя в пробках