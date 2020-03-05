Роды агрессивной анаконды засняли во Владивостоке

Парагвайская анаконда разродилась в частном зоопарке Владивостока «Садгород». За несколько часов самка произвела на свет десять змеенышей. Проверять на любовь к потомству новоиспеченную мать не стали - изымали малышей сразу, пока не съела. Уникальный процесс родов смогли заснять работники зоопарка. могут и во время процесса съесть и после.

Да, не все змеи в мире - яйцекладущие, примерно 30% причисляют к яйцеживородящим и живородящим. Так, парагвайская анаконда умеет рожать самостоятельно. На нижней части брюшка у нее есть отверстие, откуда и выходят малыши.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764715" frameborder="0"></iframe> Парагвайская змея родила в зоопарке во Владивостоке. Видео: zoopark_vl.! другой источник

В природе змееныши, как правило, начинают самостоятельную жизнь буквально с первой секунды – только вылезли и сразу отправляются на поиски добычи (рождаются голодными). Ну, и в какой-то степени явно утекают от агрессивных родителей, взрослые анаконды едят своих детенышей.

Парагвайской анаконде (клички у нее нет) из «Садгорода» около пяти лет, большую часть из которых она провела в одиночестве. С самцом змею познакомили примерно год назад. Приехал, между прочим, к ней в Приморье из столицы.

Уровень маскировки: анаконда. Фото: zoopark_vl

- До этого анаконда у нас жила одна в террариуме, но год назад мы приобрели ей самца из Москвы. Поселили их вместе, и они в общем-то подружились. Террариум новый, просторный и теплый, - условия для родов хорошие. Вот самка и забеременела, - рассказывает директор зоопарка «Садгород» Сергей Асновин.

Размер у анаконды примерно полтора метра, самец чуть меньше нее. Новорожденные детеныши в сравнении с ними совсем крошки – сантиметров сорок, толщиной с большой палец.

- Пока все десять змеенышей у нас остаются. Будем искать по зоопаркам. Может быть, кто-нибудь захочет взять к себе анаконд.

Кстати, парагвайские анаконды неядовитые, но очень сильные.