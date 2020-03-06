2020-03-06T06:53:09+03:00
Общество

О, зелененькая пошла: жители поселка в Приморье пожаловались на «тархун» из-под крана

В трех квартирах вода магическим образом превратилась в «незамерзайку» [видео]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Пользователи сети советуют жителям села заняться зеленым бизнесом.Пользователи сети советуют жителям села заняться зеленым бизнесом.Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Началось все с занятного видеоролика, который опубликовали в сети в группе @mark2_che. Подпись к посту гласит о том, что сделано видео было в приморском Сахпоселке. Кадры, конечно, впечатляют. Если в вашей квартире из-под крана текла ржавая вода, то это тотально новый уровень. В моде этой весной зеленый. Причем кислотный. У жильцов трех квартир побежали просто болотные реки. Один из счастливчиков решил снять все происходящее и разместить в интернете.

Жители поселка в Приморье пожаловались на «тархун» из-под крана.Видео: @mark2_che.! другой источник

Кажется, что на самом деле такой цвет водопроводной воде придали искусственно. Но как и чем именно – неизвестно. Вместе с тем в управляющую компанию все же поступили три жалобы на зеленый сюрприз.

- Жалобы были от трех потребителей. Это жильцы одного дома. Больше никто из соседей с такой проблемой не столкнулся. В управляющей компании мне сказали, что по адресу выезжали специалисты. Только уже на тот момент вода у них была нормальная. Вполне возможно, что такой зеленой воды и вовсе не было, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Сергей Мамонов, заместитель главного инженера МУП «Уссурийск-водоканал». – Зачастую вода приобретает коричневый оттенок, когда забивается фильтр внутридомовой сети. Но что и как должно застрять, чтобы покрасить воду в зеленый – не знаю. Очень сомневаюсь на счет достоверности этого видео.

Напомним, что в конце прошлого года социальные сети всколыхнула новость о том, что во Владивостоке появилась река из «антифриза». Объяснения была окрашена в такой же кислотно-зеленый цвет. Однако никто из коммунальных служб так и не решился взять на себя ответственность за фокус со сменой окраса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Река из зеленого «антифриза» перепугала жителей Владивостока

Коммунальные службы отрицают свою причастность к загрязнению воды [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Специалисты посчитали женщин Приморья к 8 Марта
Зима в России стала самой теплой за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений
Во Владивостоке на подъезде к школе произошло массовое ДТП
Пьяная выходка сделала из 20-летнего парня телефонного террориста
Владивосток попал в рейтинг самых неверных городов России
Снегоуборочный трактор сам стал жертвой гололеда, скатившись на авто во Владивостоке
На 70-м году ушел из жизни легендарный приморский мотогонщик Сергей Шевченко
Дорога – стекло: пожарным пришлось пробираться к горящей машине по льду в запаркованном дворе Владивостока
В Артеме мать избила сына, а директор школы написала на родительницу заявление в полицию
Приморье выбилось в лидеры по использованию технологий связи VoLTE и VoWiFi
Жителей Владивостока приглашают отпраздновать 8 марта массовой лыжной гонкой
Вооружен и очень опасен: разбойника из Владивостока осудят за дерзкое нападение на незнакомца
Особые приметы - шрам на голове: в Приморье ищут без вести пропавшего лысого мужчину
Осторожно, гололедица: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 6 марта 2020 года
Жителей и гостей Владивостока приглашают погулять по красавцам парусникам
Галерея Артэтаж представляет выставку художника Сергея Меренкова «Привязанность к корням»
«Ускользнули» с места ДТП: владелец частной собственности во Владивостоке ищет виновников
Бывшее общежитие во Владивостоке станет домом для бюджетников по программе «Арендное жилье»
Молодой житель Владивостока погиб на глазах у посетителей кафе
Бесплатную телефонную связь предоставит ветеранам войны и блокадникам «Ростелеком»
За снегопад приморцы разбили 330 автомобилей, 10 человек получили травмы
Овощи и фрукты из Узбекистана хлынут в Приморье, если переговоры закончатся удачно
Жизнь дороже машины: во Владивостоке «Субарист» вытащил застрявшую скорую
Автовокзал Владивостока отменил 10 междугородних автобусных рейсов 5 марта
Во Владивостоке Merсedes-Benz выпал прямо на дорогу из эвакуатора
Суперциклон может накрыть Приморье в ближайшее время - предполагает создатель портала “Маглипогода”
"Из-за такого, как ты, все опоздают на работу": владивостокцы устраивают разборки, стоя в пробках