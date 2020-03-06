О, зелененькая пошла: жители поселка в Приморье пожаловались на «тархун» из-под крана

Началось все с занятного видеоролика, который опубликовали в сети в группе @mark2_che. Подпись к посту гласит о том, что сделано видео было в приморском Сахпоселке. Кадры, конечно, впечатляют. Если в вашей квартире из-под крана текла ржавая вода, то это тотально новый уровень. В моде этой весной зеленый. Причем кислотный. У жильцов трех квартир побежали просто болотные реки. Один из счастливчиков решил снять все происходящее и разместить в интернете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764898" frameborder="0"></iframe> Жители поселка в Приморье пожаловались на «тархун» из-под крана.Видео: @mark2_che.! другой источник

Кажется, что на самом деле такой цвет водопроводной воде придали искусственно. Но как и чем именно – неизвестно. Вместе с тем в управляющую компанию все же поступили три жалобы на зеленый сюрприз.

- Жалобы были от трех потребителей. Это жильцы одного дома. Больше никто из соседей с такой проблемой не столкнулся. В управляющей компании мне сказали, что по адресу выезжали специалисты. Только уже на тот момент вода у них была нормальная. Вполне возможно, что такой зеленой воды и вовсе не было, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Сергей Мамонов, заместитель главного инженера МУП «Уссурийск-водоканал». – Зачастую вода приобретает коричневый оттенок, когда забивается фильтр внутридомовой сети. Но что и как должно застрять, чтобы покрасить воду в зеленый – не знаю. Очень сомневаюсь на счет достоверности этого видео.

Напомним, что в конце прошлого года социальные сети всколыхнула новость о том, что во Владивостоке появилась река из «антифриза». Объяснения была окрашена в такой же кислотно-зеленый цвет. Однако никто из коммунальных служб так и не решился взять на себя ответственность за фокус со сменой окраса.

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