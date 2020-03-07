2020-03-07T13:37:38+03:00
Общество

Еще один вице-мэр Владивостока покинул свой пост

Имя нового заместителя главы города пока не разглашается
Милана СОКОЛ
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Константин Лобода сложил с себя полномочияКонстантин Лобода сложил с себя полномочияФото: vlc.ru
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Заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода покинул свой пост. Как сообщает пресс-служба, вице-мэр написал заявление на увольнение по собственному желанию. В ближайшее время в ведомстве обещают представить нового руководителя, который будет курировать работу отделов ЗАГС, туризм и другие направления.

Константин Лобода – один из самых опытных работников администрации, при нем неоднократно менялось власть. Константин Анатольевич начал работу в мэрии в 2011 году, в 2016 был назначен ИО главы, взамен Алексея Литвинцева.

Уже при новом мэре – Олеге Гуменюке, Лобода курировал управление конкурентной политики и закупок, работу отделов ЗАГС по всем районам города, управление по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, опеки и попечительства. Также Константин Анатольевич отвечал за управление инвестиций, туризма и развития предпринимательства, административно-территориальное управление Первомайского района и отдел секретариата мэрии.

Напомним, в феврале с поста вице-мэра ушла известная в Приморье телеведущая Татьяна Бережная. Журналистка ответственная за СМИ, спорт и молодежную политику также написала заявление «по собственному».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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