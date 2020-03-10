2020-03-10T08:30:33+03:00
Общество

Миллиардер из списка Форбс не прошёл фейс-контроль в ресторане Южно-Сахалинска

Гендиректор DNS рассказал забавную историю, приключившуюся с ним во время деловой поездки
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Дмитрий Алексеев отправился в деловую поездку на Сахалин. Фото: alekseev.dnsДмитрий Алексеев отправился в деловую поездку на Сахалин. Фото: alekseev.dns
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Гендиректора DNS Дмитрия Алексеева на днях отказались пропускать в ресторан Южно-Сахалинска. Как предположил сам приморский миллиардер, вахтера мог смутить его простоватый вид: рюкзачок за спиной, запотевшие очки. Все же в России богатые люди, как правило, выглядят несколько иначе. По крайней мере уж точно, «о, ужас», не приходят в ресторан на своих двоих, да еще и без охраны, менеджера. Вот и работник общепита не смог в стоящем перед ним посетителе распознать человека из списка Forbes. Подробности забавной истории Дмитрий рассказал своим подписчикам в социальных сетях.

Дмитрий Алексеев живет во Владивостоке, но на прошлой неделе он прибыл по делам на Сахалин. Там с ним все и приключилось.

- Я вообще люблю ходить по городу ногами. Это совершенно другое восприятие и другой контакт с пространством. Вот будучи в Южно-Сахалинске, прошелся по центру и, так как дело было вечером, то решил зайти поужинать. Встретился мне по дороге ресторан Tiflis, а как после Супры (ресторан во Владивостоке – прим.ред.) устоять перед грузинской кухней? Так вот, захожу я в ресторан, а охранник на меня так оценивающе смотрит и говорит: «Мест нет».

Мне, конечно, показалось что-то странным в интонации и ситуации, но ответив довольно дежурным вопросом: «Что, совсем нет?», стал рыться в смартфоне, чтобы найти другое кафе поблизости. Не простое это дело на Сахалине. Охранник немного помялся, смерил еще раз меня взглядом и сказал: «Ладно, подождите, сейчас узнаю». Понятно, что никуда особо не ходил, а просто после некоторой паузы сказал: «Ну, ладно, проходите». Когда официант предложил выбрать из трех пустых столиков, сомнения отпали. Я не прошел первоначально фейс-контроль, - рассказал Дмитрий в своем инстаграме.

Пост, благодаря заботливым подписчикам, увидели представители того самого ресторана Tiflis. Сказали, что им очень стыдно за такой сервис, но, мол, фейс-контроль был не причем.

- Ужасно некрасивая ситуация. Приносим свои извинения! Мы провели разъяснительную беседу с сотрудником гардероба и администраторами, чтобы каждый делал свою работу. Недоразумение произошло по причине того, что гардеробщик слышал, что у нас нет свободных столов на вечер. А администраторы могут предоставить гостям стол с ограничением по времени, что они и сделали. Но впечатление от такого приветствия, конечно, оставляет желать лучшего. Мы сейчас будем уделять нашему сотруднику много внимания, надеемся он все понял.

Надо сказать, Дмитрий Алексеев давно славится на всю Россию своей простотой. То миллиардер берет в руки лопату и чистит общественные лестницы. То во время крупнейшего робототехнического фестиваля прикидывается рядовым сотрудником своей компании.

- Самая смешная история из жизни Робофеста, это когда наш техник думал, что Дмитрий - рядовой работник DNS и зовут его Лёха. Вот это сила воли и чувство юмора. Любой другой человек на месте Дмитрия сразу бы расставил все точки, но он же довел дело до конца. У техника «глаз выпал», когда он увидел «Леху» на сцене на вручении. Через несколько лет в Хабаровске вспоминали и смеялись до слез, с уважением, - рассказала Мария, подписчица Дмитрия в Фейсбуке.

Напомним, Дмитрий Алексеев - один из основателей сети DNS. В начале октября прошлого года Forbes оценил его состояние в $380 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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