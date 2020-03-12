К разрушению почек может привести даже прием витаминов: приморский врач-диетолог

12 марта отмечается Всемирный день почки. По данным статистики, камни в почках есть у 5% россиян.

- Помимо наследственных и других факторов, образованию мочевых камней способствует неправильное пищевое поведение, - утверждает заведующая Приморским Центром здоровья КГБУЗ ВКДЦ, врач-диетолог Светлана Кирилюк, - любители фастфуда и готовой магазинной еды рискуют получить такое заболевание намного чаще, чем те, кто предпочитает домашнее приготовление пищи. Причина – пищевые добавки. Например, появление камней может вызвать популярный усилитель вкуса глутамат натрия.

Кстати, последние исследования российских ученых, в частности – Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета показали, что, например, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге удаляют чаще всего оксалатные почечные камни. Они состоят из солей щавелевой кислоты, содержащейся во многих продуктах, например, в томатах и щавеле.

Не менее опасно употребление витаминов и биологически активных добавок без медицинских показаний. По данным журнала Канадской медицинской ассоциации CMAJ прием витамина D приводит к разрушению почек, если его принимать бесконтрольно, без назначения врача. CMAJ в качестве примера привел случай с 54-летним канадцем, который 3 года принимал этот витамин, и в какой-то момент, когда он загорал на пляже, у него случилось обострение… Сейчас, после длительного и дорогостоящего лечения он живет с хронической болезнью почек третьей стадии.

- Образованию мочевых камней способствует также чрезмерное увлечение диетами, - отметила Светлана Кирилюк, - с осторожностью нужно относиться к высокобелковым диетам. Выведение белка является обязанностью почек. Продукты распада белка, которые не были выведены вовремя, преобразуются в конкременты и могут привести к нарушению функции почек.

Другим фактором заболеваний почек может стать внезапная утрата массы тела. Каждый орган размещен в жировой капсуле, оберегающей его, поддерживающей на конкретном уровне в организме. Диетическое питание, которое направлено на быстрое сжигание жиров, лишает защиты почек.

Потребление в значительных объемах спиртного, слабоалкогольных напитков также пагубно отражается на функционировании почек. Им требуется расщеплять и выводить негативные элементы пива и коктейлей. Алкогольные напитки провоцируют обезвоживание организма. Дело в том, что через почки проходит повышенное количество жидкости, так как организм старается скорее устранить токсичные элементы, отдавая запасы влаги. Далее наступает нехватка воды, вследствие чего кровь загущается и ее фильтрация усложняется.

Рациональное питание – это прекрасная профилактика нарушения функциональности мочевыделительной системы. «В первую очередь стоит ограничить потребления соли, - полагает диетолог, - ее суточное количество не должно превышать 2 – 3г. Также следует отказаться от острых, маринованных и копченых блюд. Крайне негативно на работе почек и печени сказывается пища, богатая холестерином. Поэтому стоит ограничить блюда, которые его содержат».

По словам заведующей Приморским центром здоровья, крайне полезны для почек различные овощи и фрукты, особенно земляника, тыква, болгарский перец, огурцы. Общепризнанными фаворитами профилактики заболеваний почек являются арбузы и дыни.

Для профилактики и лечения мочекаменной болезни необходимо ограничить потребление мяса и рыбы, а также концентрированных бульонов, жирных кисломолочных продуктов, шоколада, продуктов с высоким содержанием кальция и витамина С.

При отсутствии противопоказаний суточный объем потребляемой жидкости должен составлять не менее 1,5 – 2л. Идеально подходит обычная чистая отфильтрованная вода. Пить ее необходимо небольшими порциями в течение дня. Также полезными для профилактики будут отвары из плодов шиповника, несладкий зеленый чай, морсы из клюквы или брусники.

Риск патологических процессов в почках повышается при избыточном весе. Поэтому для предотвращения застойных явлений в области почек очень важна профилактика ожирения. Полезными будут обычные пешие прогулки, езда на велосипеде или ходьба на лыжах. Также необходимо поводить закаливающие процедуры, такие как контрастный душ, поливание ног холодной водой, обливания. В качестве профилактики простуды почек нужно избегать переохлаждения, сквозняков, длительного сидения на холодной поверхности.

«Собственно, все просто, - заключила Светлана Кирилюк, - сбалансированное питание, здоровый образ жизни, активные физические нагрузки, закаливание и хорошее настроение обеспечат вашим почкам и всему организму в целом прекрасную жизнь на долгие годы».