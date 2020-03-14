2020-03-14T07:10:51+03:00
Происшествия

Губернатор Приморья находится на месте взрыва цистерны с мазутом

Причины экологического бедствия устанавливает Следственный комитет
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Олег Кожемяко контролирует ликвидацию последствий ЧС. Скрин из видео kozhemiako.olegОлег Кожемяко контролирует ликвидацию последствий ЧС. Скрин из видео kozhemiako.oleg
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Губернатор края, прибывший на место экологического бедствия в Находке, рассказал, что морская акватория от лопнувшей цистерны с мазутом не пострадала. В муниципалитете введен режим ЧС, причины взрыва пока что неизвестны, над их определением работают Следственный комитет и надзорные ведомства.

Около часа ночи 14 марта в Находке произошла разгерметизация цистерны с топочным мазутом. Ее объем - 2500 тысяч кубометров. Никто из граждан не пострадал, но последствия все же были: нефтепродукт вылился на поверхность озера Соленое, которое несмотря на потепление, все еще оказалось сковано льдом. Прибывшие специалисты МЧС, больше сотни человек, техникой и вручную стали выгребать лед. После уборки льда его вывезут на полигон для сжигания.

- Оперативные службы отработали быстро, благодаря чему морская акватория не пострадала. В том числе помогли боновые ограждения и котлован. Хорошо, что это было в зимнее время, и лед застыл., - рассказывает губернатор Приморья Олег Кожемяко. - Сейчас предстоит оценить последствия тех экологических ущербов, которые нанесены природе.Силовики и надзорные органы также работают на месте и устанавливают причину взрыва. Самое главное - что нет жертв, и что система теплоснабжения Находки не пострадала. Котлы все работают в штатном режиме, запасы мазута есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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