2020-03-15T04:45:17+03:00
Происшествия

Двое неизвестных пытались поджечь «коктейлями Молотова» стоянку во Владивостоке

Оба раза им помешал сторож, который вовремя заметил снаряды и потушил
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Порчу имущества предотвратил охранник стоянки.Порчу имущества предотвратил охранник стоянки.Фото: pixabay.com
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Неизвестные хулиганы буквально объявили войну сторожу одной из стоянок во Владивостоке. Они начали регулярно закидывают на территорию бутылки с горючей жидкостью. Однако бдительный охранник успевал потушить пламя и вызвать полицию.

По словам 42-летнего мужчины, в ночное время двое неизвестных парней кинули на территорию стоянки на улице Героев «Варяга» бутылки с бензином и горящим фитилем. Злоумышленники успели скрыться, а сторож вовремя подоспел к месту происшествия и успел потушить торчащие из бутылок тряпки.

Мужчина сообщил о произошедшем в полицию, а также рассказал, что за несколько дней до этого поджигатели уже предпринимали попытку уничтожить припаркованные на стоянке машины подобным образом.

Злоумышленники также забросили две горящие бутылки, которые едва не вызвали пожар. Повезло, что сторож успел вовремя заметить снаряды и сбить пламя огнетушителем.

Мужчина не смог описать приметы преступников, так как в темноте сумел рассмотреть только их силуэты. Стражи порядка опросили бдительного охранника стоянки и приступили к поискам подозреваемых в попытке поджога.

По факту случившегося проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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