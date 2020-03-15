Есть погибший: серьезное ДТП произошло ночью во Владивостоке

Серьезная авария произошла в ночь с субботы, 14 марта, на воскресенье, 15 марта. Мужчина не справился с управлением и влетел в леера. Вытаскивать тело погибшего пришлось спасателям.

В одном из инстаграм-пабликов @dps.control появился видеоролик, на котором запечатлено, как стражи правопорядка и медики осматривают место аварии. Как стало известно, водитель автомобиля Honda Insight двигался со стороны Владивостока в сторону Артема. В районе одного из магазинов на улице Маковского, мужчина не справился с управлением и влетел в леера. Удар был такой силы, что часть конструкции вошла в салон авто. В результате аварии мужчина погиб. Извлечь тело мужчины смогли только спасатели, которых вызвали на место происшествия.

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