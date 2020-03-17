2020-03-17T05:06:25+03:00
Общество

Японцы раскрыли секрет гроба на набережной в центре Владивостока

Ранее пользователи в интернете шутили, что иностранцы хотели похоронить коронавирус
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В нескольких метрах от гроба лежала и крышка с крестом. Фото: предоставлено очевидцамиВ нескольких метрах от гроба лежала и крышка с крестом. Фото: предоставлено очевидцами
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Чуть больше двух недель назад владивостокцы обнаружили на льду Амурского залива пустой гроб. Кто его туда поставил и зачем – до недавнего времени было загадкой. Очевидцы рассказывали, что его принесли якобы китайцы, мол, проводили какой-то странный обряд. Пользователи в интернете даже шутили, что таким образом они пытались прогнать коронавирус. На днях же занавес спал – японская группа The Yellow Monkey презентовала слушателям свой новый клип.

Пятиминутный ролик был выложен на различные платформы, включая ютуб. На сегодняшний день, 17 марта, его посмотрели около 200 тысяч пользователей. Гроб был задействован в самых основных сценах.

Реквизит использовался для съемок клипа японской группы The Yellow Monkey.

Один из последних комментариев под клипом на русском языке.

- Клип снимали во Владивостоке. Владивосток, вы тут? – вопрошает, вероятно, горожанка.

И, действительно, любой житель приморской столицы узнает в кадрах знакомые места и объекты: зал Приморской филармонии, набережную Цесаревича, купол на сопке Монастырской, кладбище Аякс и, конечно же, лед Амурского залива, где и был установлен гроб.

Гроб на льду Амурского залива удивил горожан.

Как оказалось, сразу после съемок реквизит не унесли из-за холода – слишком все замерзли. Грузчики появились позже, но к тому времени фото загадочного гроба уже успело облететь соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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