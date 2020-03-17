2020-03-17T10:29:12+03:00
Общество

Четверо малышей сгорели заживо, один в стационаре: в Приморье подожгли убежище щенков

Зоозащитники хотят наказать виновных живодеров
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Выжившие щенки сильно обгорели. Фото предоставлено Екатериной РыбаловойВыжившие щенки сильно обгорели. Фото предоставлено Екатериной Рыбаловой
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Неизвестные живодеры в поселке Заводской Приморского края подожгли убежище семерых щенков. Четверо из них сгорели заживо, трое пострадали. Зоозащитники ищут очевидцев произошедшего и просят наказать виновных.

Убежище находилось на заброшенной стройке на улице Стрельникова. Оборудовали его добрые женщины, живущие неподалеку. Настелили одеял, притащили игрушки. Периодически ходили подкармливать. Сами о себе животные позаботиться не могли – им около месяца от роду.

Вот и вчера, 16 марта, кормилицы навестили своих подопечных. На этот раз хотели пофотографировать их. Вдруг выложили бы в соцсети мордашки щенков, и они бы кому-нибудь приглянулись? В общем, сделали портрет каждому, покормили и со спокойной душой пошли домой.

Фотографировали малышей вечером. Фото предоставлено Екатериной Рыбаловой

Фотографировали малышей вечером. Фото предоставлено Екатериной Рыбаловой

- Уже дома женщины выглянули в окно (оно как раз на стройку выходит), а там все полыхает, - рассказывает Екатерина Рыбалова, зоозащитница и знакомая двух героинь. - Они побежали к стройке доставать щенков.

Спасти удалось троих: двух девочек и мальчика. У последнего на данный момент ожоги всех лап и пуза. Двум другим повезло чуть больше: у одной на передней лапке сгорели подушечки и повредился бок, вторая надышалась дыма.

Выжившие после пожара щенки сильно пострадали. Видео предоставлено: veles_katerina_ribalova.! другой источник

- Щенков превратили в живые пылающие факелы. Четверо погибли, и комментировать то, что пережили эти дети, нет слов и сил, - поделилась Екатерина. - Выживший мальчик пока что все еще находится в стационаре, девочки – на домашнем лечении.

Сейчас щенки находятся под опекой зоозащитницы, она хочет подыскать им заботливых хозяев.

Помочь хвостикам можно, связавшись с Екатериной по номеру телефона: 8-966-27-642-77;

Кроме того, разыскиваются очевидцы произошедшего. Зоозащитники подозревают, что это все-таки был осознанный поджог.

- Женщины же совсем рядом живут. Это нужно было, наверное, чем-то полить, чтоб так разгорелось и полыхнуло за такой короткий срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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