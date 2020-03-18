Ученый из Приморья рассказал, что на самом деле «убьет» коронавирус

Ультрафиолетовые лучи губительны для коронавируса. Об этом на заседании ученого совета заявил Михаил Щелканов, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицин, доктор биологических наук. Он выступил с докладом, посвященным мифам и фэйкам на счет инфекции, о которой сегодня говорит весь мир.

«НАДЕЙСЯ НА ЛУЧШЕЕ, ГОТОВЬСЯ К ХУДШЕМУ»

Вирусолог обратил внимание на то, что когда речь идет об эпидемиологических процессах, всегда нужно учитывать стихийность и невозможность предсказать их появление. Самая разумная модель поведения в условиях эпидемии, по мнению Михаила Щелканова, «надеется на лучшее, но готовится к худшему, но не алармировать по этому поводу».

Михаил считает, что объявление о пандемии коронавируса было слишком преждевременным решением. Главный аргумент в пользу этого умозаключения – отсутствие эпидемии в России, Африке, Австралии, Латинской и Южной Америках. Ученый считает, что обнародование информации о пандемии исключительно политическое решение.

Чтобы развеять мифы, доктор биологический наук начал с морфологии вириона (полноценной вирусной частицы). Как оказалось, его строение максимально стандартно, поэтому и бороться с ним можно тотально прикладными способами.

- Жирорастворяющие дезинфектанты (самые обычные дезинфектанты), которые сертифицированы в Российской Федерации и во всем мире, прекрасно работают против этого коронавируса, - рассказывает Михаил Щелканов, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицин ДВФУ. - Сведения о том, что вирус особо устойчив к дезинфектантам, не правдивые. Не верьте фейкам, утверждающим обратное.

Вместе с тем докладчик ответил на вопрос, может ли вирус быть активным на поверхностях, ведь многие опасались, что, получив посылку, они могут заразиться коронавирусом.

- Надо понимать, что вирус на поверхностях долго не сохраняет свою жизнеспособность. Лучше всего он «живет» на пористых поверхностях (картоне), хуже всего - на полированных и металлических поверхностях. Все, конечно, зависит от температуры и влажности. Однако ни я, ни кто-либо другой не может сказать, сколько именно вирус может прожить на той или иной поверхности. Все зависит от условий. Речь идет о часах, в худшем случае о сутках. Теоретически возможно заражение капельно-контактным путем, однако эпидемилогически это не имеет никакого значения.

По словам ученого, нет ни одного случая распространения респираторного вируса через посылку, так что в этом можете быть спокойны.

ЖДЕМ ЛЕТА И ЗАПАСАЕМСЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ

Оказалось, что коронавирус так же, как и ОРВИ и грипп, является «недугом» сезонным. Благоприятная среда для него – зима и высокая влажность. По сведению специалистов, власть вируса ослабеет уже этим летом. Вместе с тем, сейчас активность COVID-19 можно уменьшить при помощи использования ультрафиолетового излучения.

- Если говорить о Приморье, то у нас этот период начнется ближе к июлю. Тогда вирус будет циркулировать с гораздо меньшей эффективностью, чем зимой. Мы предполагаем, что он сезонный, также как и пандемия гриппа, - говорит Михаил. - Совет для тех, кто будет использовать в профилактических целях ультрафиолетовую лампу. Она будет сильно сушить слизистую, нужно ее использовать тогда, когда вас нет в помещении.

Коронавирус относится к оболочечным вирусам. Они работают по принципу – чем ниже температура воздуха, тем лучше. Вирионы разрушаются при температурах +40 +45 примерно за 20 минут. Резюмируя, нужно запомнить, что с повышением температуры и понижением влажности вирус теряет свою силу.

СПАСУТ ЛИ МАСКИ?

Многие после того, как узнали, насколько многогранны пути передачи коронавируса, запаниковали. Пока одна половина скупала маски, другая была уверена – они не помогут. Этот вопрос прозвучал и на заседании ученого совета. А, действительно, помогают ли маски? Михаил Щелканов отметил, что всем нужно запомнить три правила:

1. Маска лучше, чем ее отсутствие, но она не панацея.

2. Неправильное ношение маски может навредить быстрее, чем помочь.

3. Маска эффективнее на больном человеке, нежели на здоровом.

Эти несложные манипуляции сократят риск заражения. Повода для паники нет, тем более, что, по мнению доктора биологических наук, вакцина от коронавируса в развитых странах появится уже этим летом.

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