2020-03-19T07:47:39+03:00
Общество

Бесплатное обследование на коронавирус во Владивостоке: где сдать анализы, график работы поликлиник

Публикуем список медицинский учреждений, в которых любой желающий сможет пройти тест на коронавирус
Кристина ГРИН
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Сдать анализы можно будет абсолютно бесплатноСдать анализы можно будет абсолютно бесплатноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 19 марта любой житель Приморья сможет бесплатно сдать анализы на выявление коронавируса. Такое решение приняли власти из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире. Напомним, что до этого обследование на COVID-19 в Приморье проходили лишь те, кто вернулся в регион из неблагоприятных стран.

Позже появилась информация о том, что специально для тех, кто не выезжал ни за границу, ни за пределы Приморского края, но хочет узнать, заражен ли его организм вирусом, будет предусмотрена коммерческая медицинская услуга. Иными словами, речь шла о платной сдаче анализов. Однако власти приняли решение обследовать всех пациентов без исключения бесплатно.

– Мы уже определили список медучреждений, куда население сможет обратиться за помощью. Анализы будут приниматься с утра, - сказала Тамара Курченко, первый заместитель министра здравоохранения Приморского края.

Всего семь медицинских учреждений уже с завтрашнего дня продолжат принимать пациентов на обследование по коронавирусу. Сегодня прием уже завершен.

АДРЕСА ПОЛИКЛИНИК И ГРАФИК ПРИЕМА

1. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» в рабочие дни

ул. Уткинская, д. 7, каб. 106, с 09-00 до 14-00

пр. Красного Знамени, 47, каб. 28, с 09-00 до 12-00

ул. Некрасовская, 46, каб. 24, с 09-00 до 12-00

2. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»

ул. Борисенко, д. 29, каб. 3, с 08-00 до 20-00 в рабочие дни, с 09-00 до 15-00 в субботу

ул. Калинина, д.78, каб. 10а, с 08-00 до 20-00 в рабочие дни, с 09-00 до 15-00 в субботу

3. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9» в рабочие дни

ул. Адмирала Горшкова, д. 3, каб. 101, с 08-00 до 11-00

4. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 2» в рабочие дни и субботу

ул. Приходько, д. 4, каб. 19, с 9-30 до 10-30

5. ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2» в рабочие дни и субботу

ул. Окатовая, д. 16, каб. 2 (бокс), с 9-00 до 11-00

6. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3» в рабочие дни и субботу

ул. А. Щетининой, д. 38; каб. 20, с 9-00 до 11-00

7. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5» в рабочие дни и субботу

ул. Бестужева, д. 13, каб 112, с 9-30 до 10-30

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ИСТОЧНИК KP.RU

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