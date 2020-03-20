Дистанционное обучение в школах Приморья из-за коронавируса: учителям раздали методички, учебный план сорвать нельзя

В Министерстве образования Приморья жестко отреагировали на угрозу коронавируса. В целях не допустить возможное распространение смертельной инфекции ведомство выпустило рекомендации для руководителей образовательной сферы - после каникул, которые проходят с 23 по 31 марта, школьников приказали перевести на дистанционное обучение до 12 апреля, малышам разрешили свободное посещение детских садов, в том числе и частных. Власти понимают, что многие родители работают и не могут оставаться дома с ребенком. Однако детей с малейшими признаками болезни отправлять в детсад или школу теперь категорически запрещено.

Посещать учебные заведения не могут и те воспитанники, которые недавно прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и не прошли двухнедельный карантин. Преподавателей это, кстати, тоже касается. Входной контроль будет усилен и при малейших признаках недомогания - всех будут отправлять домой и к врачу. В учебных комнатах же будет проводиться ежедневная дезинфекция.

Согласно постановлению, теперь также запрещены всякие туристические выезды и въезды для групп детей. Не только за границу, но и внутри страны. Проведение массовых мероприятий, неважно - деловых, спортивных, культурных, просветительских - рекомендуют сократить и по возможности проводить их в видеоформате. Но есть оговорка: допускается возможность проведения чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

Более подробные разъяснения приказа дала Наталья Бондаренко, заместитель председателя правительства Приморского края, министр образования региона в эфире радио «Комсомольская правда».

- После каникул с 1 по 12 апреля дети должны будут учиться дистанционно, как это будет организовано?

- У нас есть впереди неделя каникул, за время которых мы сможем организовать дальнейшее дистанционное обучение так, чтобы не пострадал образовательный процесс. Сегодня направим во все образовательные учреждения методические рекомендации, которые мы получили от обрнадзора и министерства просвещения, чтобы педагоги, которые не имели навыка дистанционного преподавания, смогли более качественно организовать образовательный процесс, скорректировать образовательную программу, чтобы дети все-таки выполнили учебный план этого года.

- Как поступать, если родители не смогут подключить своего ребенка к онлайн обучению, если нет дома компьютера, например?

- Во-первых, онлайн обучение не только через компьютер. Как правило, телефон (с выходом в интернет) имеют все. Во-вторых, мы не говорим о том, что у нас закроются все школы. Речь идет о том, что не следует собирать большие группы детей. Мы даже рекомендовали начальным классам сформировать небольшие группы до 12 человек, потому что не у всех родителей будет возможность оставить ребенка дома одного на такой долгий срок. Поэтому ребенок сможет получать задания от учителя очно и выполнять их дома, не находясь целый день в образовательном учреждении.

- Как будет осуществляться контроль?

- Думаю, что родители будут контролировать детей, как и раньше – будут открывать электронные дневники и видеть оценки, которые стоят у ребенка. А контроль за учителями – для этого есть завуч, который должен проконтролировать, чтобы учебный план был выполнен в полном объеме.

- Скажутся ли все эти мери на ЕГЭ и ОГЭ?

- Досрочные экзамены уже отменены. Что касается основных – поживем-увидим. Как только министерство примет какое-то решение, сразу его озвучим.

- Детские сады тоже переводятся на карантин?

- Пока не переводятся, мы понимаем, что если мы затронем детские сады, это будет большая проблема для родителей, потому что надо, чтобы люди могли работать, поэтому мы рекомендовали свободное посещение. Сами родители должны решить. С другой стороны, если ребенок имеет хоть малейшие признаки заболевания, он должен быть отправлен домой. Причем контроль должен быть не только утренний, но и обеденный, потому что мы понимаем, что если утром ребенок принял лекарства, признаков заболевания можно и не увидеть, но к обеду они появляются. Таким образом, мы изолируем деток с признаками заболевания и вторая группа – те, кто выезжал с родителями за пределы Приморского края, либо старшие члены семьи выезжали. В данном случае мы предлагаем самоизоляцию.

- Все эти меры касаются и частных школ и детсадов?

- Наш приказ, естественно, распространяется только на муниципальные учреждения. Но в приказе мы указали все школы, потому что, я думаю, это все-таки общие правила, дети у нас общие и задачи общие – не допустить распространение вируса.

- Как будут работать организации дополнительного образования?

- Что может работать удаленно, дистанционно – может работать. Если заниматься дистанционно проблематично, мы рекомендовали закрыть. Потому что это тоже большие группы детей. Если же это индивидуальные виды занятий, то можно работать, если нет признаков заболевания. Эти вопросы можно решать в частном порядке, смотреть по обстоятельствам.

Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко 00:00 00:00

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