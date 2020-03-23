Яма преткновения: во Владивостоке скорая не смогла проехать на вызов из-за провала грунта

Жители дома №34 на улице 2-ая Поселковая во Владивостоке пожаловались на отсутствие проезда из-за провала грунта на дороге. По словам горожан, масштабная яма образовалась после ремонта теплотрассы. Подсыпки участка хватало ненадолго, а последний снегопад усугубил ситуацию на столько, что проезд к дому оказался полностью заблокирован. Крик о помощи был опубликован в социальных сетях, после чего на аварийном участке появилась спецтехника.

Грузовик с хлебом не смог преодолеть препятствие на дороге. Фото: dps_vl125

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768092" frameborder="0"></iframe> Подъезд к дому оказался заблокирован из-за ямы.Видео: dps_vl125

Исправить ситуацию, после того, как в яме застряла машина с продовольствием, местные попытались своими силами. Для этого горожане загрузили микрогрузовичок обломками асфальта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768094" frameborder="0"></iframe> Горожане своими силами попытались отремонтировать дорогу.Видео: dps_vl125

Однако в разгар «ремонта» к дому подъехала карета скорой помощи, которая соответственно не смогла проехать к многоэтажке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768088" frameborder="0"></iframe> Скорая помощь не смогла проехать на вызов:.Видео: dps_vl125

В первый рабочий день недели на участке появились специалисты МУПВ «ВПЭС», ответственные за эту территорию. Яму, образовавшуюся после снегопада, засыпали щебнем и утрамбовали. Пришлось задействовать экватор, самосвал и грузовик.

На участок пригнали спецтехникуФото: vlc.ru

– Проблема данного участка в том, что глубина, где производился ремонт тепловой трассы, более 4 метров. Поэтому с наступлением теплых дней земля начинает отмерзать и давать просадку, –пояснил Виктор Шумный начальник ППЭТС «Первомайское» МУПВ «ВПЭС».

По словам специалистов, прорыв теплотрассы во дворе дома №34 был 17 декабря 2019 года. Тогда аварию оперативно устранили и подсыпали участок.

– На протяжении почти трех месяцев специалисты «ВПЭС» подсыпали грунтом данный участок четыре раза. После последнего снегопада, который был 19 марта, грунт снова просел. Данный проезд во дворе на улице Поселковая, 34 заасфальтируют, как только установится теплая погода. До этого тепловики будут контролировать данный участок и при необходимости подсыпать щебнем, – прокомментировали специалисты ведомства.

Яму засыпали щебнемФото: vlc.ru

Стоит отметить, что о провалах грунта после аварийного ремонта тепловых сетей можно сообщать по телефону 8 (4232) 245-78-42 или на сайте «ВПЭС».

На прошлой неделе социальные сети Приморья облетело видео с девушкой, которая пыталась самостоятельно устранить провал асфальта на улице Ковальчука во Владивостоке. Тогда местные власти тоже отреагировали оперативно и буквально на следующее утро отремонтировали аварийный участок.

Героиня с дороги: во Владивостоке быстро залатали ямы на Ковальчука после видео в соцсетях

До этого девушка своими силами пыталась устранить провал в асфальте [фото, видео]

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