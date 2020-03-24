Борт из Москвы сел во Владивостоке после сообщения о «минировании»

Очередной атаке неизвестных подвергся самолет крупной компании-авиаперевозчика. По информации ТАСС, злоумышленники сообщили об угрозе взрыва на борту Airbus A330, в котором находились почти 250 человек. К счастью, рейс Москва – Владивосток благополучно приземлился в приморском аэропорту.

Согласно расписанию, самолет вылетел из Шереметьево в 16:15 (время московское) 23 марта. По имеющейся информации, угрозы о «минировании» поступили в электронном виде, когда аэробус уже был в воздухе. Судя по тому, что рейс из Москвы прибыл во Владивосток сегодня в 07:25, с опережением графика на 15 минут, экипаж не менял план полета.

Сотрудники пресс-службы УТ МВД России по ДФО прокомментировали «Комсомолке», что непосредственным расследованием инцидента занимаются специалисты аэропорта Шереметьево.

Стоит отметить, что различные российские авиакомпании уже не в первый раз получают подобные угрозы. По предварительной информации, 23 марта злоумышленники «заминировали» порядка 10 бортов. Буквально в конце прошлой недели – в четверг и пятницу, электронные письма также массово получили представители разных авиакомпаний.

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