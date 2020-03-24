2020-03-24T16:56:13+03:00
Происшествия

«Один считал себя шизофреником, а второго все боялись»: что известно о студентах, готовивших нападение на техникум на Сахалине

Парни искали в интернете оружие и рецепты взрывчатки. Как показал обыск ФСБ, многое они успели найти
Анастасия ДОРОЖНЯК
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На фото Максим слева, Илья справа. Источник фото: личные страницы в социальных сетяхНа фото Максим слева, Илья справа. Источник фото: личные страницы в социальных сетях
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Максим и Илья - два лучших друга, одному 18 лет, другому 17. Оба живут в маленьком городке на западном берегу Сахалина.

Для соседей и знакомых они были обычными подростками - немного замкнутые, тихие. Но на днях к ним домой нагрянули сотрудники ФСБ. Оказалось, что Илья с Максимом вовсю готовились к вооружённому нападению на местный техникум: хотели вломиться на занятия с обрезом и самодельными бомбами. Обоих задержали, теперь они фигуранты уголовного дела о пропаганде в сети Интернет терроризма, массовых убийств и суицида. Чуть позже их, возможно, привлекут и за подготовку теракта.

Корреспондент «КП-Владивосток» пообщалась с друзьями и знакомыми арестованных юношей и выяснила, какими опасными идеями были одержимы подростки и была ли вероятность, что молодые люди доведут дело до конца.

ИЛЬЯ - СТРАННЫЙ, МАКСИМ - МОЛЧУН

Максим с Ильей сдружились еще в первом классе, везде и всегда были вдвоем. В техникуме, где молодые люди собирались устроить бойню, учился только Максим. Парень получал профессию машиниста. Илья в прошлом году тоже подавал документы на специальность диспетчера, но забрал их почти сразу.

- Я знаю пацанов очень много лет. Илья всегда был странным, но не глупым, - рассказывает знакомый парней, он предпочел остаться анонимным. - Почему странный? Замыкался в себе часто, ни с кем не контактировал, а потом все «ок» становилось, как будто ничего не было. У него какие-то психические проблемы. Ходил Илья к психологу или нет, я не знаю, но вроде как раньше он пил какие-то таблетки. А Макс вроде бы нормальный, хороший парень...

Но так считают не все. Некоторые из знакомых Максима еще до того, как он стал фигурантом дела, говорили, что юноша немного подозрительный.

- У него походка такая, знаете, как у героя в видеоиграх... Как будто он может напасть. Так по крайней мере считали некоторые знакомые, но я агрессии с его стороны не замечал. Цепляли ли его одногруппники? Я знаю только, что в октябре или ноябре над Максом один пацан жестко пошутил. Прям при всех оскорбил. Но больше его вроде никто не трогал, а он всегда молчал.

То, что парни ни с кем открыто не конфликтовали, отметил и другой анонимный собеседник «КП».

- В том-то и дело, что им мстить было не за что, они ни с кем толком не общались. Возможно, насмотрелись всякого в интернете и решили сделать то же самое, а может быть, их все же что-то подтолкнуло. В любом случае, я могу сказать, что у Макса были очень неоднозначные взгляды на жизнь. Он говорил что-то вроде: «Бомжи - это отбросы общества, которым не место на земле». А Илья просто был странным, считал, что у него шизофрения.

В ЖИЗНИ НЕТ СМЫСЛА

О намерениях двух друзей сотрудники ФСБ узнали из их общения на игровом форуме в интернете. В сети они также искали рецепты взрывчатых веществ, детонаторы и патроны к обрезу. Надо сказать, многое они нашли.

Сахалинские студенты собирались на занятия с обрезом и бомбами.

- У них изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, - говорится в официальном сообщении ФСБ России.

Главной находкой силовиков также стали личные дневники подростков. В них парни откровенно рассказывают о планируемом нападении на техникум.

В социальных сетях Илья и Максим не особо активничают. Друзей мало, как и записей на странице. В последних, кстати, можно все же отметить некое настроение. Подростки говорили о том, что в жизни нет смысла.

Напомним, на данный момент в рамках ч. 2 ст. 205.2 подросткам грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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