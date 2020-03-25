2020-03-25T09:58:52+03:00
Происшествия

Появились первые фото и видео Северо-Курильска, где из-за угрозы цунами эвакуировали 400 человек

Сотни людей пережидали стихийное бедствие на возвышенности, а высота волн в итоге составила всего 50 сантиметров [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Цунами было спровоцировано мощным землетрясением.Цунами было спровоцировано мощным землетрясением.Фото: Предоставлено очевидцами

25 марта жители Северо-Курильска ощутили мощное землетрясение. По данным сейсмологом, магнитуда стихийного бедствия составила 7,2. Сотрудники МЧС по Сахалинской области были вынуждены объявить тревогу из-за угрозы цунами.

Находиться дома жителям Северо-Курильска было просто опасно для жизни Фото: Предоставлено очевидцами

Находиться дома жителям Северо-Курильска было просто опасно для жизниФото: Предоставлено очевидцами

По информации ученых, очаг землетрясения находился в Тихом океане на глубине 250 метров. Ближайший к эпицентру населенный пункт – Северо-Курильск. Спасатели приняли решение эвакуировать местных жителей на безопасную территорию. Ею оказалась высокая сопка, на которую взобрались 400 человек.

Местные жители вышли на улицу, чтобы не травмироваться. Фото: Предоставлено очевидцами

Местные жители вышли на улицу, чтобы не травмироваться.Фото: Предоставлено очевидцами

- В результате землетрясения в Северо-Курильске имеются разрушения стояков печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в ЦРБ Северо-Курильск, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Сахалинской области. - Котельная города работает в штатном режиме, электроснабжение в городе не нарушено.

Землетрясение разрушило стойки печных труб. Фото: Предоставлено очевидцами

Землетрясение разрушило стойки печных труб.Фото: Предоставлено очевидцами

Дома ходили ходуном, по словам местных, такого не было очень давно. Фото: Предоставлено очевидцами

Дома ходили ходуном, по словам местных, такого не было очень давно.Фото: Предоставлено очевидцами

И вот волна цунами приблизилось к берегам Северо-Курильска. К счастью, удар стихии оказался не таким мощным, как его предшественник. Сильнейшее землетрясение спровоцировало не такую опасную высоту волн – 50 сантиметров. Как сообщают в правительстве области, больше «подарков» от стихии не ожидается, поэтому эвакуированные возвращаются домой.

Теперь многими придется приводить свои дома в порядок после частичного разрушения. Фото: Предоставлено очевидцами

Теперь многими придется приводить свои дома в порядок после частичного разрушения.Фото: Предоставлено очевидцами

В регионе открыт оперативный штаб для сбора и анализа информации о пострадавших. Фото: Предоставлено очевидцами

В регионе открыт оперативный штаб для сбора и анализа информации о пострадавших.Фото: Предоставлено очевидцами

Все оперативные службы были готовы к реагированию. Фото: Предоставлено очевидцами

Все оперативные службы были готовы к реагированию.Фото: Предоставлено очевидцами

Сейчас все эвакуированные возвращаются в свои полуразрушенные дома. Фото: Предоставлено очевидцами

Сейчас все эвакуированные возвращаются в свои полуразрушенные дома.Фото: Предоставлено очевидцами

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ИСТОЧНИК KP.RU

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