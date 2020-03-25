Появились первые фото и видео Северо-Курильска, где из-за угрозы цунами эвакуировали 400 человек

25 марта жители Северо-Курильска ощутили мощное землетрясение. По данным сейсмологом, магнитуда стихийного бедствия составила 7,2. Сотрудники МЧС по Сахалинской области были вынуждены объявить тревогу из-за угрозы цунами.

Находиться дома жителям Северо-Курильска было просто опасно для жизниФото: Предоставлено очевидцами

По информации ученых, очаг землетрясения находился в Тихом океане на глубине 250 метров. Ближайший к эпицентру населенный пункт – Северо-Курильск. Спасатели приняли решение эвакуировать местных жителей на безопасную территорию. Ею оказалась высокая сопка, на которую взобрались 400 человек.

Местные жители вышли на улицу, чтобы не травмироваться.Фото: Предоставлено очевидцами

- В результате землетрясения в Северо-Курильске имеются разрушения стояков печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в ЦРБ Северо-Курильск, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Сахалинской области. - Котельная города работает в штатном режиме, электроснабжение в городе не нарушено.

Землетрясение разрушило стойки печных труб.Фото: Предоставлено очевидцами

Дома ходили ходуном, по словам местных, такого не было очень давно.Фото: Предоставлено очевидцами

И вот волна цунами приблизилось к берегам Северо-Курильска. К счастью, удар стихии оказался не таким мощным, как его предшественник. Сильнейшее землетрясение спровоцировало не такую опасную высоту волн – 50 сантиметров. Как сообщают в правительстве области, больше «подарков» от стихии не ожидается, поэтому эвакуированные возвращаются домой.

Теперь многими придется приводить свои дома в порядок после частичного разрушения.Фото: Предоставлено очевидцами

В регионе открыт оперативный штаб для сбора и анализа информации о пострадавших.Фото: Предоставлено очевидцами

Все оперативные службы были готовы к реагированию.Фото: Предоставлено очевидцами

Сейчас все эвакуированные возвращаются в свои полуразрушенные дома.Фото: Предоставлено очевидцами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за угрозы цунами спасатели эвакуируют жителей острова Парамушир

В 210 километрах от Северо-Курильска произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 [фото, видео]