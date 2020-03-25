Во Владивостоке из ледяной воды спасли 16 рыбаков, один человек погиб на месте

Любителям подледного лова, которые вопреки здравого смысла не завершили сезон, 25 марта понадобилась срочная помощь. Очередная группа рыбаков попала в неприятную ситуацию в акватории Амурского залива. Тонкий лед не выдержал давление, и люди оказались в воде. Спасти удалось 16 человек, один мужчина погиб на месте.

Снова нелепая смерть и неоправданный риск жизнью из-за улова. Все предупреждения специалистов и запреты о выходе на тонкий лед, в очередной раз остались без внимания рыбаков. А ведь только вчера сотрудники МЧС спасли 11 человек с оторвавшейся льдины. Однако чужой опыт не учит и новое происшествие закончилось более трагично.

Бдительные очевидцы сообщили спасателям о попавших в беду людях в районе Весенней. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, тревожный вызов поступил в 12:50. На место ЧП незамедлительно выехали специалисты. В спасательной операции приняли участие сразу 8 человек, задействовано 4 единицы техники. К сожалению, не обошлось без жертв. Несмотря на профессионализм и оперативные действия, одному человеку помочь не удалось.

Спасатели напоминают, с установлением положительных температур, выход на лед не только запрещен, но и крайне опасен для жизни.

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