2020-03-25T14:52:12+03:00
Происшествия

Во Владивостоке из ледяной воды спасли 16 рыбаков, один человек погиб на месте

Трагедия случилась в районе Весенней
Милана СОКОЛ
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Не все готовы закрыть сезон зимней рыбалки, даже в конце мартаНе все готовы закрыть сезон зимней рыбалки, даже в конце мартаФото: Андрей МИРЕЙКО
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Любителям подледного лова, которые вопреки здравого смысла не завершили сезон, 25 марта понадобилась срочная помощь. Очередная группа рыбаков попала в неприятную ситуацию в акватории Амурского залива. Тонкий лед не выдержал давление, и люди оказались в воде. Спасти удалось 16 человек, один мужчина погиб на месте.

Снова нелепая смерть и неоправданный риск жизнью из-за улова. Все предупреждения специалистов и запреты о выходе на тонкий лед, в очередной раз остались без внимания рыбаков. А ведь только вчера сотрудники МЧС спасли 11 человек с оторвавшейся льдины. Однако чужой опыт не учит и новое происшествие закончилось более трагично.

Бдительные очевидцы сообщили спасателям о попавших в беду людях в районе Весенней. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, тревожный вызов поступил в 12:50. На место ЧП незамедлительно выехали специалисты. В спасательной операции приняли участие сразу 8 человек, задействовано 4 единицы техники. К сожалению, не обошлось без жертв. Несмотря на профессионализм и оперативные действия, одному человеку помочь не удалось.

Спасатели напоминают, с установлением положительных температур, выход на лед не только запрещен, но и крайне опасен для жизни.

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Все они проигнорировали рекомендации МЧС о тонком слое льда и отправились на рыбалку (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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