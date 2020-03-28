В Приморье продолжат бесплатно кормить 90 тысяч детей

Власти Приморья думают о том, как бы продолжить кормить школьников во время дистанционного обучения. Всего бесплатное питание в крае получают около 90 тысяч учеников. Из регионального бюджета на эти цели предусмотрены 1,1 миллиард рублей. Но как же сейчас во время коронавируса кормить детей, если не должно быть никаких столпотворений?

Вот что думает по этому поводу министр образования Приморского края Наталья Бондаренко:

- Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов. Первый – денежная компенсация, но есть опасения, что выделенные суммы пойдут не по назначению. Второй – ежедневное выделение сухих пайков, но в таком случае мы пойдем вразрез с теми мерами, которые сами и принимаем. Если за питанием придут сразу 300 детей, а в некоторых образовательных учреждениях учатся и по 1000, получится настоящее массовое мероприятие. Третий – одноразовая выдача продуктового набора на неделю. Склоняемся сейчас к последнему варианту. Нужно продумать, чтобы был график посещений тех, кто придет за питанием, так, чтобы избежать столпотворения, довести эту информация до муниципалитетов.

По словам министра, все дети, ранее получавшие бесплатное питание, в любом случае его получат. Правда, пока действительно не могут придумать - как это все безопасно провернуть.

Напомним, в крае за счет государства питаются около 90 тысяч школьников. Большая часть из них, примерно 83 тысячи, - ученики с 1 по 4 класс. Оставшиеся - дети из малоимущих семей.

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