2020-03-28T04:17:23+03:00
Общество

В Приморье продолжат бесплатно кормить 90 тысяч детей

Правда, власти пока не придумали, каким образом выдавать еду
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Приморье бесплатное питание получают 90 тысяч детейВ Приморье бесплатное питание получают 90 тысяч детейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Власти Приморья думают о том, как бы продолжить кормить школьников во время дистанционного обучения. Всего бесплатное питание в крае получают около 90 тысяч учеников. Из регионального бюджета на эти цели предусмотрены 1,1 миллиард рублей. Но как же сейчас во время коронавируса кормить детей, если не должно быть никаких столпотворений?

Вот что думает по этому поводу министр образования Приморского края Наталья Бондаренко:

- Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов. Первый – денежная компенсация, но есть опасения, что выделенные суммы пойдут не по назначению. Второй – ежедневное выделение сухих пайков, но в таком случае мы пойдем вразрез с теми мерами, которые сами и принимаем. Если за питанием придут сразу 300 детей, а в некоторых образовательных учреждениях учатся и по 1000, получится настоящее массовое мероприятие. Третий – одноразовая выдача продуктового набора на неделю. Склоняемся сейчас к последнему варианту. Нужно продумать, чтобы был график посещений тех, кто придет за питанием, так, чтобы избежать столпотворения, довести эту информация до муниципалитетов.

По словам министра, все дети, ранее получавшие бесплатное питание, в любом случае его получат. Правда, пока действительно не могут придумать - как это все безопасно провернуть.

Напомним, в крае за счет государства питаются около 90 тысяч школьников. Большая часть из них, примерно 83 тысячи, - ученики с 1 по 4 класс. Оставшиеся - дети из малоимущих семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дистанционное обучение в школах Приморья из-за коронавируса: учителям раздали методички, учебный план сорвать нельзя

Начальной школе разрешили собираться в группы не более 12 человек, в детсадах - свободное посещение (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Убираемся на даче после зимы: как не подхватить хантавирус?
Жителей России отправили на карантин – впереди целая неделя выходных. Просят сидеть дома. Или отправиться на дачи, если есть возможность сделать это, не пользуясь общественным транспортом. Хорошая, кстати, идея: свежий воздух и нет массового скопления люд
Новости 24
Сбербанк впервые открыл доступ к своей Виртуальной школе
Ночью на Эгершельде прогремели выстрелы
Приморца убили металлическим ковшом
Инициатива Китая укрепила уверенность международного сообщества в борьбе с COVID-19
Погода в Приморье на 28 марта: сильный ветер и плюсовая температура
АО «Восточный Порт» присоединится к международной акции «Час Земли»
«Плохие анализы, вас парализует через три недели»: мошенники запугивают приморских бабушек коронавирусом
Во Владивостоке появится памятник корейскому герою Ли Дон Хви
МТС рекомендует жителям Приморья разумно потреблять контент в период эпидемии коронавируса
Чтобы сохранить свой бизнес, в Приморье можно воспользоваться реструктуризацией кредита
Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю
Музей имени Арсеньева во Владивостоке растрогал людей до слез
Фейки последних дней. Опубликован список разоблаченных местных фальшивок о коронавирусе
Дежурные группы появятся в специально отобранных детских садах Приморья