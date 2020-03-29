«Никто кроме нас!»: популярный рэпер выпустил клип, снятый в Приморье и Якутии

Знаменитый российский рэп-исполнитель Леван Горозия @l_one_mars, ранее известный как L'One, презентовал клип, съемки которого проходили в Приморском крае и его родной Якутии. В качестве главных герое в нем выступили люди разных профессий.

«Не знаю, как так получилось. Стечение обстоятельств? Предназначение? Чья-то воля? Начиная снимать это видео в начале ноября, я и не предполагал что фраза «Никто Кроме Нас» спустя почти полгода будет настолько актуальной. Что темнота будет так быстро распространяться по карте мира и в сознание людей. Что все настолько будет зависеть от нас самих. Мне хочется верить, что в это время люди, становятся ближе к друг другу. Терпимее. Внимательнее. С большем трепетом относятся к своим близким. И узнают себя заново», - написал рэпер в своем инстаграме.

Он также отметил, что ему хочется верить, что происходящее в мире «не сломает нас, не даст повод поникнуть и отказаться от своей мечты, от своих целей».

«Хочется верить в людей! В спортсменов тренирующихся дома. В художников рисующих на обоях. Во врачей, оказавшихся на передовой. В людей, которые в это темное время могут разглядеть в себе и в мире лучи света. Даже не разглядеть, а распространить этот свет. По соседски. По семейному. Ведь как никогда, все зависит от нас самих. Берегите себя и своих близких. Не переставайте мечтать. И не думайте даже сдаваться. Мы рождены чтобы сиять!», - подчеркнул Леван Горозия.

мОтметич, что съемки проходили во Владивостоке, на морском побережье и в Шкотовском районе.

«Никто кроме нас!»: рэпер Леван Горозия выпустил клип, снятый в Приморье и Якутии.Главными героями ленты стали люди различных профессий

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