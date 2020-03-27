Приморский психолог рассказала, как снизить стресс из-за коронавируса

Медицинские психологи Владивостокского клинико-диагностического центра оказывают психологическую поддержку семьям и дают советы по снижению эмоционального напряжения в период затяжного стресса из-за обстановки, осложненной коронавирусом.

За последние несколько месяцев мир существенно изменился и продолжает меняться. Каждый день мы читаем известия о новых жертвах коронавируса, ходим в магазины с оглядкой, пытаемся раздобыть маски, настораживаемся, слыша, как кто-то чихает рядом – то есть, все это время мы живем в состоянии затяжного стресса. Как не поддаться панике, сохранить здоровье и свой иммунитет, рассказала на вебинаре для медицинских работников Приморья психолог Центра психотерапии, психопрофилактики и медико-социальной помощи КГБУЗ ВКДЦ Наталья Колесник.

По словам специалиста «в настоящий момент мы живем в ситуации неопределенности, когда неизвестно, что будет завтра, а человек так устроен, что любит все контролировать. И когда мы свою реакцию на стресс внешне никак не проявляем, загоняем внутрь, игнорируем, или смеемся над ситуацией, обесценивая её, то тем самым в реальности мы оставляем организм в стрессовых переживаниях. В результате мы можем получить отсроченные последствия – снижение иммунитета, различные заболевания, предрасположенность к тревожным расстройствам и фобиям».

Между тем в мире успешно применяются давно апробированные техники разрядки отрицательных эмоций. Наталья Колесник показала методы, которые эффективно помогают справиться с негативом. Самый простой из них – контролирование дыхания. Сидя в расслабленной позе, стоит сконцентрироваться на своем дыхании и чередовать равные промежутки – 5 секунд вдох, 5 секунд пауза, 5 секунд выдох, 5 секунд пауза и таких циклов – 10-15. Также можно чередовать напряжение всех мышц с расслаблением. Собственно, вариантов подобных практик великое множество, нужно только подобрать самый подходящий и постараться научиться входить в это состояние легко и быстро, «отработать до автоматизма» - уточнила Наталья Колесник. Сделать это помогут профессионалы в любой женской консультации или детской поликлинике. Во Владивостоке в каждом таком заведении есть кабинет медико-социальной помощи, где прием ведут медицинские психологи КГБУЗ ВКДЦ и где можно получить консультацию, имея только полис медицинского страхования и паспорт.