Приключение итальянцев в России: круизный лайнер Costa NeoRomantica окончательно не пустили во Владивосток, моряки взяли курс на Корею

Лайнер Costa NeoRomantica, не получивший разрешение на стоянку во Владивостоке, все-таки покидает территориальные воды России. Согласно последним данным с marinetraffic.com, итальянский гигант взял курс на корейский Пусан. Несколько дней пустой (без туристов) круизный лайнер дрейфовал в Японском море примерно в 120 километрах от Находки, пока судовой агент пытался договориться с российскими властями.

Итальянский лайнер, на борту которого 478 человек экипажа, в том числе из стран, где бушует коронавирус, взял курс на Владивосток еще 19 марта. Судно вышло из японского порта Нагасаки, но из-за угрозы распространения коронавируса еще 18 марта Роспотребнадзор сделал такой судозаход невозможным.

В итоге появилась информация, что судну отказывают в бункеровке и оно едва ли не терпит бедствие, простаивая в заливе Петра Великого. Создалось впечатление, что разразится международный скандал. Что странно, в город ежедневно заходят десятки сухогрузов, танкеров, контейнеровоз с экипажами. Никто не запрещает двигаться судам торгового флота с командой на борту. Правда, специалисты отмечают, что круизное судно шло в Приморье с конкретной целью – месячный перестой, а вовсе не для дозоправки и пополнения продовольственным запасов, которые странным образом закончились всего за 5 дней.

Лайнер взял курс на Пусан. Источник: marinetraffic.com

– Если судовой агент хочет, чтобы лайнер заправился и получил еду, все можно сделать на рейде. Подогнать танкер, также подвезти провизию. При этом даже нет необходимости платить за стоянку у причальной стенки. Если агент перед отходом из Нагасаки подал соответствующую заявку и есть официальное разрешение, при этом все документы оформлены верно, то запрет можно спокойно опротестовать в прокуратуре, – отмечает моряк со стажем, капитан дальнего плавания Дмитрий С., отработавший в море почти 30 лет.

Как уверяет собеседник, если капитан порта Владивосток отказал судну в заходе, на это были веские основания. Свои обоснования есть и у санитарных служб, которые предписали 14-дневный карантин некоторым сотрудникам порта, в случае дозаправки и передачи еды на лайнер.

– Роспотребнадзор мог дат отказ, пожалуй, в единственном случае, когда на борту есть люди, не вписанные в судовую роль. Обычно с круизными лайнерами это работает именно так, персонал гостиницы в судовую роль не вписывается, номинально они проходят, как пассажиры, по визам. Естественно, что официальный представитель компании обычно знает о подобных тонкостях, – прокомментировал собеседник.

Круизная компания, отправляя судно в другой порт, прежде всего, несет издержки за его переход. И это действительно большие суммы – несколько миллионов долларов. Так как лайнер сейчас не занимается перевозкой пассажиров, то, где же искать выгоду и для, чего вообще идти в порт, где грубо говоря, тебе не рады?

– Выгода может появиться из стоимости топлива, стоимости еды и цены самой стоянки. Не исключено, что судовой агент обрисовал заманчивое предложение. Поэтому азиатское подразделение компании Costa приняло решение отправить судно на месячную стоянку во Владивосток, посчитав, что это действительно выгоднее, нежели стоять в Нагасаки,– предполагает Дмитрий.

По словам собеседника, знакомого с работой компании Costa Cruises, владеющей лайнером, имея хотя бы малейшее представление о возможных ограничениях и возможном карантине, судовладелец не направил бы во Владивосток лайнер с персоналом гостиниц на борту.

– Скорее всего, судовой агент был уверен, что никаких запретов не будет, карантина тоже, и именно поэтому взял на себя подобный риск. Ведь самые большие комиссионные представитель получает именно во время стоянки – проценты при заправке и большую часть при закупке провизии. Заложником этой ситуации оказался весь экипаж. Более того, подобные действия отразились на репутации компании-судовладельца, - высказал свое мнение собеседник.

Даже в этой ситуации судно можно оформить на рейд. Однако лайнер запрашивает именно заход в порт. Роспотребнадзор выдал вполне выполнимое предписание – 14-дневный карантин тем, кто будет контактировать с иностранными моряками. К слову, таких лиц должно быть немного. Дозаправку и доставку еды можно автоматизировать, но полностью исключить контакты не получится.

Видимо, контакта у договаривающихся сторон не случилось, и вместо того, чтобы простоять месяц у причала во Владивостоке, круизный красавец отправился в Пусан. Корреспондент «Комсомолки» связался с официальным представительством Costa Cruises в России, однако в компании сослались на то, что большинство работников компании находятся на вынужденном отдыхе из-за карантина, поэтому получить оперативный комментарий не удалось. В службе капитана морского порта Владивосток ситуацию комментировать отказались.

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