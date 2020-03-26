Итальянский лайнер Costa NeoRomantica запрашивает помощь во Владивостоке

Круизный лайнер Costa NeoRomantica запрашивает разрешение на швартовку в морском порту Владивосток. Капитан итальянского судна уверяет, что возникла острая необходимость пополнить запасы воды, еды и топлива. Иностранная команда, в составе которой есть и граждане из стран, где бушует коронавирус, надеется на помощь российской стороны. Однако запустить огромный лайнер с экипажем на борту, без соответствующих мер, было бы безрассудно. Власти Приморья совместно с Роспотребнадзором выдвинули ряд требований.

– Все специалисты, которые будут контактировать с экипажем, а это агенты, грузчики и прочие должны пройти 14-дневный карантин. Эти условия озвучены судовому агенту МСК «Владивосток», сейчас ожидается его решение по дальнейшим действиям, – сообщает правительство Приморья.

По сообщению министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморья, на борту Costa NeoRomantica сейчас нет пассажиров. На лайнере находится около 418 членов экипажа. Судно стоит на якоре примерно в 80 милях от Владивостока.

Напомним, Costa NeoRomantica первые зашел в столицу Приморья в мае 2017 года. Итальянский гигант был построен в 1993 году. В длину судно достигает 219 метров. Лайнер способен разместить до 1894 пассажиров в 789 каютах, которых обслуживают 650 человек.

Стоит отметить, что из-за распространения коронавируса в мире, туристические компании и владельцы круизных лайнеров несут колоссальные убытки. Фешенебельные лайнеры порой превращаются в плавучие госпитали. Начало туристического сезона в Приморье в этом году, запланированное на апрель, сдвигается на неопределенный срок. Например, заход уже известного приморцам Westerdam, отменен.

На карантине в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 находится 16 человек. Коронавирус официально подтвержден у двух местных жителей. Еще 1426 человек находятся на самоизоляции.

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