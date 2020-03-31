2020-03-31T09:07:14+03:00
Здоровье

Психологи Владивостока готовы бесплатно оказать поддержку во время самоизоляции

1 апреля открывается «Горячая линия психологической помощи»
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Психологи Владивостока готовы бесплатно оказать психологическую поддержку жителям и гостям Приморского края во времена тревожных новостей о пандемии и вынужденной самоизоляции.

Специалисты отделения психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи Владивостокского клинико-диагностического центра 1 апреля открывают «Горячую линию психологической помощи».

Если Вы:

- испытываете сильную тревогу и Вам сложно сосредоточиться на обыденных делах;

- находитесь на карантине /изоляции и трудно переживаете данный период;

- беспокоитесь за своих близких;

- у Вас ухудшились отношения с детьми из-за карантина и.т.д.;

Вы можете воспользоваться консультацией медицинского психолога, не выходя из дома!

Нужно просто набрать номер 240-15-32 или 266-77-15, и квалифицированный специалист поможет вам.

Режим работы горячей линии: Понедельник, среда, пятница с 10:0 до 13:00, вторник, четверг с 17:00 до 20:00. Все консультации бесплатны.

Медицинские психологи Владивостокского клинико-диагностического центра призывают своих коллег поддержать их инициативу и создать «горячие линии» во всех психологических центрах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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