Психологи Владивостока готовы бесплатно оказать поддержку во время самоизоляции
Психологи Владивостока готовы бесплатно оказать психологическую поддержку жителям и гостям Приморского края во времена тревожных новостей о пандемии и вынужденной самоизоляции.
Специалисты отделения психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи Владивостокского клинико-диагностического центра 1 апреля открывают «Горячую линию психологической помощи».
Если Вы:
- испытываете сильную тревогу и Вам сложно сосредоточиться на обыденных делах;
- находитесь на карантине /изоляции и трудно переживаете данный период;
- беспокоитесь за своих близких;
- у Вас ухудшились отношения с детьми из-за карантина и.т.д.;
Вы можете воспользоваться консультацией медицинского психолога, не выходя из дома!
Нужно просто набрать номер 240-15-32 или 266-77-15, и квалифицированный специалист поможет вам.
Режим работы горячей линии: Понедельник, среда, пятница с 10:0 до 13:00, вторник, четверг с 17:00 до 20:00. Все консультации бесплатны.
Медицинские психологи Владивостокского клинико-диагностического центра призывают своих коллег поддержать их инициативу и создать «горячие линии» во всех психологических центрах города.
ИСТОЧНИК KP.RU