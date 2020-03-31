Психологи Владивостока готовы бесплатно оказать поддержку во время самоизоляции

Пациент - наш главный работодатель: Олег Пак о проекте "Клиника года 2020" и о качестве современной медицины в Приморье

В эфире радио "Комсомольская правда" Олег Игоревич высказался о проекте "Клиника года 2020" и рассказал, как удалось в короткие сроки организовать карантин в кампусе ДВФУ