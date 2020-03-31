2020-03-31T12:44:31+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции в Сахалинской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае 2020: островной регион стал еще одним субъектом страны, в котором ужесточились меры из-за эпидемиологической ситуации
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Губернатор внес соответствующие изменения в постановлениеГубернатор внес соответствующие изменения в постановлениеФото: Олег ЗОЛОТО
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Всеобщий режим самоизоляции в Сахалинской области 2020 утвердили 31 марта, во вторник, - сообщает пресс-служба правительства. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса в стране. Соответствующий указ подписал губернатор области Валерий Лимаренко. Документ направили во все региональные ведомства и муниципалитеты.

Согласно указу, все жители должны оставаться дома. Выходить можно только в особых случаях: в магазин, аптеку, на работу, если вас обязали ее посещать. Можно также выносить мусор и гулять с собакой. В последнем случае нельзя отходить от дома дальше 100 метров.

Режим самоизоляции не распространяется только на работников жизненно важных предприятий и организаций, которые продолжают работать.

– Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить распространения опасной болезни на Сахалине и Курилах. Половинчатых мер здесь быть не может. Только строгие ограничения позволят нам справиться с ситуацией, – сказал глава области Валерий Лимаренко. – Понимаю, что все это создает определенный дискомфорт, меняет наши планы, уклад жизни. Но это необходимо, чтобы остановить инфекцию, сохранить здоровье наших близких.

В зоне особого риска – люди старше 65 лет и те, кто имеет серьезные заболевания. За помощью в приобретении продуктов, лекарств, за психологической поддержкой и по другим вопросам они могут обратиться к волонтерам и социальным работникам. Действует горячая линия областного министерства соцзащиты: 8-800-201-00-99.

Когда режим полной самоизоляции отменят?

Неизвестно, об этом будет особое распоряжение.

Напомним, перед тем, как ввести режим полной самоизоляции, на Сахалине также обязали всех прибывающих, даже из других регионов, сидеть на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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