2020-04-02T13:42:14+03:00
Общество

Еще больше бетонных блоков: на Русском острове перекроют проезд к популярным местам отдыха

Вслед за Токаревским маяком во Владивостоке ограничат проезд еще и трем излюбленным местам
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Проезды к мысу Тобизина, мысу Вятлина и на территорию бухты Ахлестышева будут ограниченыПроезды к мысу Тобизина, мысу Вятлина и на территорию бухты Ахлестышева будут ограниченыФото: Милана СОКОЛ
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Пока во Владивостоке действует режим полной самоизоляции, необходимо соблюдать меры предосторожности. Однако, памятуя о том, что на прошлой неделе в выходные горожане массово устремились к популярным местам отдыха, городская администрация пошла на решительные меры, чтобы хоть как-то ограничить возможность контакта.

В пятницу, 3 апреля, на Русском острове появятся бетонные блоки, которые ограничат проезд к таким популярным местам отдыха, как мыс Тобизина, мыс Вятлина и бухта Ахлестышева.

Пока неизвестно, как долго здесь простоят бетонные блоки, не исключено, что вплоть до снятия особого ограничительного режима. Вполне вероятно, что в будущем к подобным методам придется вернуться, если горожане продолжат нарушать решим самоизоляции

Администрация Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам и без экстренной необходимости не покидать дома в период полной самоизоляции.

Напомним, на сегодняшний день проезды уже ограничены в районе зоны отдыха на Моргородке, а также в районе Токаревского маяка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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