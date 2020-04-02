2020-04-02T10:44:46+03:00
Общество

Главный маяк Владивостока ушел на самоизоляцию: проезд заблокирован

Меры приняли, чтобы хотя бы как-то сократить количество любителей отдохнуть у моря во время карантина
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Дорожники установили бетонные ограждения. Фото: мэрия ВладивостокаДорожники установили бетонные ограждения. Фото: мэрия Владивостока
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Во Владивостоке 2 апреля ограничили проезд к Токаревскому маяку Причина - большая любовь местных жителей и туристов. Их нисколько не смущает введенный режим полной самоизоляции в Приморье: на отдых около моря продолжают стягиваться десятки, а то и сотни людей в день.

Дорожники установили бетонные ограждения в районе Токаревского маяка. Теперь к главной достопримечательности, по крайне мере на автомобиле, не проехать. Проезд запретили временно – на период действия ограничительных мер (пока что до конца этой недели).

- Всем посетителям пляжей специалисты разъясняют правила самоизоляции и просят не покидать дома без экстренной необходимости, - рассказывают представители мэрии.

Напомним, что это не первое место массового отдыха в городе, которое, как говорится, ушло на самоизоляцию. Накануне ограждения поставили также в районе зоны отдыха на Моргородке. В ближайшее время также закроют некоторые места на Русском острове.

На данный момент нельзя также выезжать ни на дачу, ни в лес, ни на кладбище. О том, что ждет нарушителей режима читайте в нашем материале, посвященном этой теме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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