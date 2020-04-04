2020-04-04T11:26:45+03:00
Общество

Еще у двух китайцев, проехавших через Приморье, обнаружили коронавирус

Зараженные коронавирусом граждане КНР побывали во Владивостоке и Уссурийске
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Еще у двух граждан КНР, которые возвращались на родину через Приморье, обнаружен коронавирусЕще у двух граждан КНР, которые возвращались на родину через Приморье, обнаружен коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН
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Еще у двоих граждан КНР, которые побывали во Владивостоке и Уссурийске, подтвержден коронавирус, об этом сообщило официальное информагентство правительства КНР «Синьхуа».

Что известно о заболевших

51-летняя женщина Фен Моу, информагенство передает, что она проживает в деревне Юнань, городе Цзяннань и городе Нинань провинции Хэйлунцзян. 31 марта она вылетела из Москвы во Владивосток на борту самолета SU1700. 1 апреля отправилась из Владивостока к погранпереходу Пограничный-Суйфэньхэ и пересекла границу на автобусе с госномером АВ228. 2 апреля ей провели тест на коронавирус, который показал положительный результат, после чего женщину отправили в больницу Канган для изоляции. 3 апреля уже в больнице ей провели повторную диагностику, которая также дала положительный результат. На протяжении всего своего маршрута выявлено 20 человек, которые с ней контактировали. Все они изолированы для наблюдений.

47-летняя женщина Гао Моу, проживает в районе Биньхэ города Шулань провинции Цзилинь. 30 марта Гао отправилась из Москвы во Владивосток и вылетела на самолете SU1700. 31 марта она отправилась из аэропорта Владивостока в Уссурийск на машине. Пересев на автобус с госномером AB232 она прибыла к переходу Пограничный-Суйфэньхэ в 16 часов, вновь пересела на автобус № 3 «Золотой дракон» города Суйфэньхэ и достигла морского инспекционного зала. 31 марта таможня провела ей тест, который дал положительный результат. Женщину отправили в городскую народную больницу Суйфэньхэ для лечения и изоляции. 3 апреля ей провели повторный тест, результат также был положительным. Гао перевезли в больницу Канган для изоляции. 45 людей, которые контактировали с Гао Моу также изолированы для медицинского наблюдения.

Напомним, 1 апреля жителей Приморья напугали китайцы в защитных костюмах, прилетевшие из Москвы. По словам специалистов, во время перевозки соблюдались все меры предосторожности. Как ранее отмечало ведомство, эвакуация иностранцев через регион происходит ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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