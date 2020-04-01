Китайцы в защитных костюмах в аэропорту Владивостока напугали приморцев

1 Апр 2020 2020-04-01T07:35:25+03:00

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Группа китайских граждан, находящаяся с утра 1 апреля в аэропорту Владивостока, вызвала беспокойство у местных жителей. Заметив иностранцев, да еще и в защитных костюмах, приморцы начали строить различные догадки, порой не самые разумные. Чтобы успокоить местных жителей, власти Приморья выступили с официальным разъяснением.

Открытие границ, спрятавшиеся в регионе иностранцы, группа вирусологов – это лишь некоторые доводы местных жителей, после появления фото и видео в социальных сетях. Естественно, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, наличие подобного контента вызывает беспокойство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/770062" frameborder="0"></iframe> Китайцев эвакуируют на родину через Владивосток.Видео: artem.news.plus

– Сегодня утром рейсом из Москвы во Владивосток прилетели граждане Китая. Далее они проследуют к пункту пропуска Пограничный, откуда будут эвакуированы на родину, – отметил официальный представитель Агентства международного сотрудничества Приморского края.

По словам специалистов ведомства, причин для беспокойства местных жителей нет. Соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Эвакуация китайских граждан на родину проходит ежедневно.

Отметив, с 27 марта Россия ограничила чартерные рейсы с остальными странами мира. Исключение составляют отдельные борты для эвакуации. Такое решение для борьбы с распространением коронавируса приняло правительство РФ. В Приморском крае действует всеобщий режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU