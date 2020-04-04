Борис Ступницкий: Если бы люди не скупали эти маски грузовиками, всем бы хватило

Несмотря на перенос даты голосования по поправке в Конституцию, подготовка к плебисциту в Приморье продолжается. И даже нынешняя ситуация не должна помешать ответственным подготовить и провести процедуру максимально открыто и профессионально. На выборах различных уровней прозрачность обеспечивает корпус наблюдателей от Общественной палаты Приморья, впервые независимое общественное наблюдение было введено на выборах президента 2018 года, потом наблюдатели работали на губернаторских выборах, а теперь им предстоит наблюдать за законностью плебисцита. О том, что уже сделано, а также о борьбе с коронавирусом в регионе мы поговорили с главой Общественной палаты Приморского края Борисом Ступницким.

- Борис Владимирович, вы успели начать подготовку к голосованию до того, как дату перенесли?

- Учитывая, что планировалось досрочное голосование, к тому времени уже практически был сформирован корпус наблюдателей, а сейчас он сформирован полностью по всем участкам. Мы подписали соглашение со всеми значимыми организациями и НКО Приморского края о привлечении их членов для формирования корпуса наблюдателей. Это профсоюзные, ветеранские, волонтерские организации и многие другие. Мы планировали набрать по 4 наблюдателя на участок и справились с задачей, эти люди у нас есть.

Следующим шагом должно было быть обучение людей и выдача направлений. На этом шаге мы сейчас остановились, поскольку плебисцит был перенесен. Обучить людей нам не составит никакого труда: мы привлечем к обучению профессиональное юридическое сообщество, избирательную комиссию, выдадим направления. Есть материальная база: памятки и методики, алгоритмы обучения. Задачу, которую ставили, мы выполнили, далее осталось пустить ее в реализацию. Как только мы увидим дату плебисцита, мы всю эту работу развернем в практическую область.

- В чем отличия в организации плебисцита от выборов?

- В этой ситуации наблюдателей от партий или кандидатов не будет, корпус наблюдателей формируется исключительно Общественной палатой. И мы здесь выступаем как оператор формирования корпуса, площадкой, где аккумулируются эти силы, и потом Общественная палата выдает эти самые направления.

- Как вы оцениваете подготовку краевой избирательной комиссии к голосованию?

- У нас очень плотный контакт, конструктивное взаимодействие очень давно, еще начиная с выборов президента Российской Федерации. Работа построена в конструктивном взаимодействии. Я оцениваю работу краевой избирательной комиссии на отлично.

- Как вы относитесь к тому, что голосование откладывается? Можно будет подготовиться качественнее, что-то поменять?

- Общественное наблюдение - это наблюдение за чистотой и прозрачностью процесса: работы и участковых комиссий избирательных, проведение самой процедуры. Есть нормативная база, есть избирательные кодексы. Необходимо просто, чтобы качественно подготовленные наблюдатели качественно проделали свою работу, за которую они взялись. Чтобы правильно была проведена процедура голосования и правильно произведен подсчет голосов. Ничего здесь обновлять не надо ни в коем случае.

- Регион сейчас находится в режиме самоизоляции. Как вы считаете, достаточные ли меры предпринимает наше правительство в сложившейся ситуации?

- Правительство вообще здорово работает в этой ситуации - без остановок и очень эффективно. Введены достаточные меры по обеспечению самого режима самоизоляции, меры для поддержания социальной и экономической стабильности, меры по поддержке населения.

Нас тоже привлекают к этой работе, в том числе в качестве экспертов, поэтому вся работа правительства видна и открыта.

Уже сформирован перечень предприятий - по видам деятельности, по отраслям - которые могут работать. Меры поддержки обозначены и малым и средним предпринимателям, и населению. Все это в ежечасном режиме, прекрасно работает штаб. Мы все это наблюдаем, мониторим. Считаем, что правительство в этих тяжелейших условиях работает эффективно.

- Как общественность участвует в этой работе?

- Все помогают. В меру сил, компетенций, знаний, возможностей. Все активные общественные организации, все члены Общественной палаты, все что-то делают. Мы наблюдаем уникальную ситуацию, когда все сплотились и стараются улучшить состояние общества в целом.

Все люди попали в очень непростую ситуацию. Это и пандемия, и экономическая ситуация. У нас есть ситуационный центр, вносим свои предложения в ситуационный и экономический штаб. Обычно каждый из членов ОП курирует какую-то свою сферу, но к нивелированию негативных последствий эпидемии Covid-19 для региона привлечен весь состав.

- Сегодня появилась информация, что маски появились в продаже в супермаркетах, а через час маски уже закончились. Как мы вообще столкнулись с таким дефицитом, ведь эти товары всегда были в избытке?

- Возвращаясь к работе правительства Приморского края. Огромные усилия приложили, чтобы наладить поставку этих масок из разных источников: это импорт, это производство по мере возможности на мощностях Приморского края.

Спрос ажиотажный. Я думаю, что само население Приморского края повлияло на этот дефицит. Маски раскуплены, но если вы зайдете на «Фарпост», вы увидите там большое количество предложений. Откуда люди взяли эти маски и продают их по 35 рублей? Сначала раскупили, создали ажиотажный спрос. Если бы люди не скупали эти маски грузовиками, всем бы людям их хватило. Я их даже предпринимателями не могу назвать, которые паразитируют на этой ситуации. По-другому не скажешь. Конечно, спрос повышенный, но если их брать в разумном количестве, которое нужно для домохозяйства, для семьи, такой ситуации не было бы.

Сейчас наладили эту работу. Маски пошли. Те маски, что были раскуплены, но поставки организовали, работа по их поставке отлажена. Сегодня раскуплены — завтра будет новая партия, следующие поставки. Их же в начале вообще не было, сегодня мы имеем возможность их купить.

С такой проблемой столкнулись все страны: и Европа, и Китай. Такая страна и не смогла себе отшить маски. На пике эпидемии Китай заваливал нас просьбами, пожалуйста, пришлите нам маски, есть ли возможность импортировать нам маски. Сейчас ситуация поменялась, теперь они готовы поставлять их нам.

- Владивосток, согласно рейтингу самоизоляции, один из самых активных городов: много людей и автомобилей на улицах, люди неохотно идут домой. Что вы думаете об этом?

- Некоторая часть не оценила угрозы. Некоторая исходит из ложных интересов. Некоторые исходят из нормальных интересов, из выполнения своих производственных обязанностей. Есть целый перечень видов деятельности и отраслей, которые законно абсолютно работают, и это не два-три человека, это достаточно большое количество людей, которые на улице становятся заметными, и кажется, что улица заполнена. Кто-то движется еще по инерции, не привык к новым условиям.

Сейчас продлили на серьезный срок нерабочие дни, я думаю, что люди, которые привыкли работать, потихонечку начнут понимать, что нужно остановиться. Люди начинают осознавать угрозу, опасность.

Некоторые думают, что это какой-то фильм, что это все не про них. А это про всех нас. Тяжелая история. И конечно, нужно сидеть дома, для того чтобы сберечь здоровье свое и своих близких. Этот ужасный счет открылся во Владивостоке, первый погибший от коронавируса, 52 года, по сути молодой мужчина. Думаю, сейчас количество желающих нарушать режим самоизоляции поубавится.

- Что может сделать самостоятельно каждый из нас, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни?

- Каждый из нас может и должен придерживаться разработанных рекомендаций. В них нет ни капли чьей-то прихоти или каприза. Если мы эти рекомендации будем соблюдать, это улучшит наш вклад в борьбу с коронавирусом. Быть ответственным. Нет необходимости — не надо выходить. Есть необходимость, или вы попали в списки предприятий, и вы должны исполнять свои профессиональные обязанности, служебный долг — да, пожалуйста. Но с мерами предосторожности. Ответственное поведение — основное, что сейчас должно быть. Это все. Здесь тоже ответ достаточно прост. Быть ответственным, перед собой и перед другими.

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