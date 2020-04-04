Жители Владивостока скупили все защитные маски, которые поступили в аптеки 4 апреля

4 Апр 2020 2020-04-04T09:40:05+03:00

Во Владивостоке закончились медицинские маски, которые утром завезли в городские аптеки

Небывалый ажиотаж на маски не спадает. Жители Владивостока в авральном режиме скупают товар как только он появляется на прилавках

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Жители Владивостока скупили все маски, которые еще утром появились в аптеках города.

Сегодня утром, 4 апреля, индивидуальные маски поступили в продажу в аптечную сеть «Госаптека» по следующим адресам: Жигура, 48, Ивановская, 19, Калинина, 275, Красного Знамени, 86, Ладыгина, 7, Окатовая, 1, Светланская, 61. Количество масок ограничено.

Однако, как удалось выяснить корреспонденту "Комсомольской правды", их все уже успели раскупить.

"К сожалению, все медицинские маски во Владивостоке по нашей сети выкупили еще утром. Когда будет следующая партия, нам неизвестно, эта поставка согласовывалась с министерством здравоохранения", - сказала в телефонном разговоре специалист колл-центра Ирина.

Медицинские маски - товар, который пользуется сейчас колоссальным спросом. Людей не пугает закупочная цена в 35 рублей за штуку (до пандемии коронавируса одну маску можно было купить за 1,5 рубля).

ИСТОЧНИК KP.RU