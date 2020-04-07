2020-04-07T08:56:49+03:00
Общество

Священинки с иконой и на катере прочли молитву об избавлении Владивостока от коронавирусной инфекции

Крестный ход также продолжился на авто [видео]
Милана СОКОЛ
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Морской крестный ход по акватории ВладивостокаМорской крестный ход по акватории ВладивостокаФото: принтскрин видео.
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Представители Владивостокской епархии на катере обошли акваторию столицы Дальнего Востока с молитвой, чтобы защитить город от эпидемии коронавируса. Также священнослужители проехали по местным дорогам. Главными атрибутами крестного хода стали: региональная святыня – «Порт-Артурская» икона Божией Матери и ковчег с частицей мощей апостола Андрея Первозванного.

В священной церемонии участвовали секретарь епархии протоиерей Игорь Талько, клирики храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия иерей Илия Талько и иерей Константин Талько.

Священнослужители совершали молебное пение об избавлении от вредоносного поветрия и акафистное пение Пресвятой Богородице,– отметила пресс-служба Владивостокской епархии.

Священнослужители помолились о здравии жителей Приморья.Видео: dps__vl

Стоит отметить, что навигация маломерных судов в Приморье еще закрыта, однако это не помешало провести службу. По окончании морского крестного хода, молитвы продолжились на суше. Духовнослужители проехали по городу на авто.

«Порт-Артурская» икона Божией Матери – главная святыня Владивостокской епархии, а апостол Андрей Первозванный считается небесным защитником рыбаков и моряков.

Подобную практику используют и в других регионах России. Над Москвой молитвы от коронавируса читали с самолета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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