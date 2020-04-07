Вторая смерть от коронавируса во Владивостоке: скончался приморец, вернувшийся из Египта

Еще один пациент скончался в Приморье от Covid-19. Вторая смерть от коронавируса произошла в инфекционном госпитале. Примечательно, что тест на опасную инфекцию показывал отрицательный результат. Диагноз официально подтвердился 27 марта.

Вторым умершим в Приморье пациентом стал 62-летний житель Арсеньева. Как стало известно, мужчина 18 марта вернулся из Египта. После посещения страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, приморца поместили в стационар.

– Все дни, до 26 марта включительно, тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат. Однако 27 марта диагноз подтвердился, течение болезни усугубилось пневмонией,– отмечено в сообщении правительства Приморского края.

По словам специалистов, медики до последнего боролись за жизнь приморца. Однако усиленная тактика лечения и все реанимационные действия не принесли результата.

Напомним, первым умершим от коронавируса в Приморье стал также мужчина. 52-летний местный житель посещал Грецию. Вернувшись из заграницы, приморец несколько дней прожил в Москве, после чего прилетел во Владивосток. Сначала пациента лечили от двусторонней пневмонии в «Дальзаводской» больнице, а после экстренно перевели в инфекционный госпиталь на базе ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2».

Всего в Приморье официально подтверждено 8 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Двум пациентам удалось справиться с болезнью, еще двоих, к сожалению, спасти не удалось.

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