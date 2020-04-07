2020-04-07T07:54:47+03:00
Общество

Последние новости про пропуска в Приморье: выход на улицу по SMS пока отменяется

Хватит паспорта и справки с работы, штрафовать пока тоже никого не будут
Сергей БАЛАНОВ
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В Приморье действует режим полной самоизоляции. Фото: УМВД по ПКВ Приморье действует режим полной самоизоляции. Фото: УМВД по ПК
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Пропускная электронная система в Приморском крае, которая должна была заработать с 7 апреля, немного забуксовала - техника подвела. И если предполагалось, что выйти на улицу можно будет только при наличии паспорта, справки с работы и специального SMS-кода с портала "Госуслуги", то теперь, как сообщил зампред правительства Приморского края Сергей Максимчук, достаточно будет только паспорта и справки.

Причина техническая - портал, на котором с сегодняшнего дня нужно оформлять пропуска, не выдержал нагрузки. На 12.00 зарегистрировано 100 тысяч визитов, 10 тысяч пропусков оформили, пока сайт не лег. Тестирование системы продолжится в ближайшие дни.

Но это не значит, что отменяется режим полной самоизоляции, объявленный до 30 апреля. По-прежнему выходить из дома можно только в крайнем случае - в ближайший магазин или аптеку, или погулять с собакой не дальше 100 метров от дома. А на работу имеют право отправляться только сотрудники тех организаций, которым разрешили функционировать во время самоизоляции президент и губернатор - врачи, коммунальщики, продавцы и многие другие.

И штрафы за нарушение режима самоизоляции в Приморье уже введены вполне реальные. За выход из дома без уважительной причины - от 3 до 5 тысяч рублей. Правда, пока обещают применять столь строгие санкции только к злостным нарушителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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