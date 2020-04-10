2020-04-10T10:06:50+03:00
Общество

«Побег из карантина»: ФСБ и сотрудники полиции разыскали исчезнувших из изоляции жителей Сахалина

Всего в числе пропавших оказались 10 человек
Кристина ГРИН
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У всех взяли анализы на коронавирус.У всех взяли анализы на коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО
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10 апреля губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел открытое родительское собрание. На встрече с журналистами стало известно о том, что в регионе есть несколько человек, которые исчезли из карантина.

- Вчера, 9 апреля, в срочном порядке пришлось собирать комиссию по чрезвычайным ситуациям, поскольку несколько человек исчезли из карантина. Утро 10 апреля началось с поиска этих людей. Работаем совместно с управлением ФСБ и полицией, - сказал Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

Вместе с тем, за разъяснением «Комсомолка» обратилась в полицию. Оказалось, что речь о пассажирах рейса «Москва - Южно-Сахалинск», среди которых были зараженные жители острова. Заболевшие после подтверждения диагноза были направлены в госпиталь. А найти остальных пассажиров, которые могли от них заразиться, должны были помочь анкеты с их контактными данными. Они их заполняли в аэропорту. Однако, когда сотрудники полиции отправились по адресам проверять прибывших, некоторых там не оказалось. В числе «бегунков» было 10 человек.

- Сегодня, 10 апреля, были установлены все лица и их местонахождения, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Татьяна Шатурская, руководитель пресс-службы УМВД России по Сахалинской области. – У всех взяты анализы, ждем результатов, а пока они находятся в изоляции.

Вместе с тем, по состоянию на 10 апреля 2020 года на территории Сахалина зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четырем пациентам удалось вылечиться, их уже выписали из больниц, потому что они больше не представляют опасности для населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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