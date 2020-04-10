2020-04-10T11:37:55+03:00
Общество

Всех прилетающих в Приморский край из Москвы посадят на карантин

Поездки во Владивосток по работе становятся бессмысленными - 14 дней придется провести в изоляторе
Сергей БАЛАНОВ
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Из аэропорта - на карантинИз аэропорта - на карантинФото: Сергей БАЛАНОВ
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Решением оперативного штаба в Приморье от 10 апреля в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции профильным ведомствам и главам муниципальных образований Приморского края поручено:

- всех лиц, прибывших в аэропорт Владивостока из Москвы и проживающих на территории Приморского края, помещать в изоляцию в домашних условиях по месту проживания на срок 14 дней с момента прибытия;

- всех лиц, прибывших в аэропорт Владивостока из Москвы, но проживающих в других регионах РФ, помещать в изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 дней с момента прибытия.

Данная мера не распространяется на экипажи судов, лиц, следующих транзитом через воздушный пункт пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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