2020-04-09T15:16:38+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 10 апреля 2020: родители заразили Covid-19 детей

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 10 апреля 2020: в регионе зарегистрировали 20 случаев заболевания
Кристина ГРИН
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Рассказываем последние новости о коронавирусе во Владивостоке на 10 апреля 2020 года.Рассказываем последние новости о коронавирусе во Владивостоке на 10 апреля 2020 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 10 апреля 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе зарегистрировали 20 случаев заражения Covid-19. За прошедшие сутки вирус выявили у еще пяти человек. На этот раз среди заболевших оказались дети. Такого в регионе еще не было. В итоге положительные результаты из новосибирской лаборатории «Вектор» получили трое взрослых и двое несовершеннолетних. В пресс-службе правительства отмечают, детей заразили их родители, чей диагноз подтвердился ранее.

Напомним, из 20 случаев заражения коронавирусом два были с летальным исходом. У обоих болезнь развивалась стремительно, все манипуляции в палате интенсивной терапии не привели ни к каким результатам. Вместе с тем, двум пациентам удалось вылечиться. Сейчас они абсолютно здоровы и не представляют опасности для окружающих. Их уже выписали из инфекционного госпиталя. Резюмируя, в Приморье лечатся от коронавируса 16 человек. В больницах края также находятся порядка 50 человек. Это контактный круг зараженных и те, кто вернулся из заграничной поездки с признаками ОРВИ.

8 апреля президент Владимир Путин провел совещания с губернаторами регионов на тему распространения коронавиурса. Олег Кожемяко на селекторном совещании рассказ о том, в каких условиях живут россияне в транзитных зонах международных аэропортов. Глава региона также попросил президента эвакуировать туристов, застрявших из-за эпидемиологической ситуации заграницей.

Кроме того Олег Кожемяко попросил Министерство иностранных дел РФ предложить МИД КНД организовать чартерные рейсы из Москвы в Пекин, зараженные иностранцы не передвигались по региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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